Дії Саудівської Аравії на нафтовому ринку вигідні Росії, - Білий дім

"Світ об'єднується навколо України у боротьбі з російською агресією. США відіграли ключову роль у створенні цієї коаліції та залучили керівництво Саудівської Аравії до цих зусиль", – зазначив представник адміністрації США.

Водночас він наголосив, що Саудівська Аравія протягом останніх тижнів повідомила Вашингтону приватно та публічно про свій намір скоротити видобуток нафти.

"Це хибне спрямування. Ми представили Саудівській Аравії аналіз, щоб показати, що немає ринкової основи для скорочення цільових показників видобутку і що вони можуть легко дочекатися наступної зустрічі ОПЕК, щоб побачити, як розвиватимуться події", - зазначив представник Білого дому.

Він також наголосив, що інші країни ОПЕК чесно повідомили США, що вони також не згодні з рішенням Саудівської Аравії, але почуваються змушеними підтримати Саудівську Аравію.