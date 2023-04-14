Действия Китая по войне РФ против Украины повлияют на дальнейшие отношения с ЕС, - Боррель

Позиция, которую Китай займет в отношении войны России против Украины, будет одним из факторов, которые станут определяющими для дальнейших отношений Пекина и Европейского Союза.

Он отметил, что не собирается давать уроки или советы Китаю, ведь уважает его независимость и суверенитет. Однако он отметил, что ЕС будет очень тяжело, если не невозможно, поддерживать доверительные отношения с Китаем, если Пекин не будет способствовать поиску для политического решения войны, основанного на выходе России с украинской территории.

"Нейтралитет перед лицом нарушения международного права не вызывает доверия. Мы не просим никого присоединяться к нашей позиции. Мы просто просим признать, что в этом случае имело место серьезное нарушение международного права. Вот почему я считаю, что было бы полезно, если бы президент Си поговорил с президентом Зеленским и если бы Китай предоставил более значительную гуманитарную помощь пострадавшему украинскому народу", - отметил Боррель.

Он отметил, что "молниеносная война", которую придумал российский диктатор Владимир Путин, окончилась провалом. Так, страна-агрессор пытается привлечь Китай на свою сторону. Сразу после того, как Пекин обязался не размещать ядерное оружие вне своей территории, Путин объявил, что сделает это в Беларуси.

"Мы будем особенно внимательны к любым шагам Китая, чтобы наконец-то заставить российское руководство прислушаться к здравому смыслу. Как постоянный член Совета Безопасности ООН, Китай несет большую ответственность. Мы надеемся, что он задействует свое влияние, как уже оказал это, в частности, на Ближнем Востоке, способствовав восстановлению дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном", - отметил дипломат.

Боррель добавил, что Европа заняла свою позицию по Украине по собственному выбору, и это никак не проявление "васалитета" по отношению к большему геополитическому игроку - с намеком на Штаты.

"Европа защищает Украину и готовится однажды принять ее в свою семью. Однако сейчас в Украине решается и вопрос безопасности Европы. Поэтому мы продолжаем поддерживать Украину всеми способами - военной, финансовой, политической, дипломатической, гуманитарной помощью... Поймите это: идет борьба за нашу судьбу", - сказал дипломат.

Он также добавил, что перед ЕС и Китаем стоит вызов, как наладить конструктивные отношения, несмотря на все разногласия, ведь это в интересах обеих сторон и всего мира.