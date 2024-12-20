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Сервисные центры МВД приостановили часть услуг: что известно

Украина, Пятница 20 декабря 2024 10:56
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Сервисные центры МВД приостановили часть услуг: что известно Фото: сбой в государственных реестрах (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Из-за технического сбоя в работе государственных реестров сервисные центры МВД временно приостановили предоставление некоторых услуг, связанных со сменой владельца транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного сервисного центра МВД Украины.

Сбой в государственных реестрах

Из-за технического сбоя в работе государственных реестров сервисные центры МВД вынужденно приостановили предоставление отдельных регистрационных услуг, связанных со сменой владельца транспортных средств.

Какие услуги временно недоступны

  • Договор купли-продажи, заключенный в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦПАУ или через приложение "Дія";
  • Договор дарения, мены, наследство;
  • Договор лизинга, биржевая сделка;
  • Выбраковка транспортных средств.

Какие услуги остаются доступными

Несмотря на сбой, сервисные центры МВД продолжают предоставлять ряд услуг, в частности:

  • Первая регистрация транспортных средств (новых или ввезенных из-за границы);
  • Установка ГБО;
  • Замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;
  • Экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);
  • Замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;
  • Назначение надлежащего пользователя транспортного средства.

IT-специалисты работают над восстановлением работы государственных реестров. Сроки решения проблемы пока неизвестны. Как только реестры заработают, сервисные центры МВД восстановят полный спектр услуг.

Напомним, что 19 декабря, хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Приостановлена работа Единых и Государственных реестров

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