Сервисные центры МВД приостановили часть услуг: что известно

Из-за технического сбоя в работе государственных реестров сервисные центры МВД временно приостановили предоставление некоторых услуг, связанных со сменой владельца транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного сервисного центра МВД Украины.

Сбой в государственных реестрах Из-за технического сбоя в работе государственных реестров сервисные центры МВД вынужденно приостановили предоставление отдельных регистрационных услуг, связанных со сменой владельца транспортных средств. Какие услуги временно недоступны Договор купли-продажи , заключенный в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦПАУ или через приложение "Дія";

, заключенный в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦПАУ или через приложение "Дія"; Договор дарения, мены, наследство;

Договор лизинга, биржевая сделка;

Выбраковка транспортных средств. Какие услуги остаются доступными Несмотря на сбой, сервисные центры МВД продолжают предоставлять ряд услуг, в частности: Первая регистрация транспортных средств (новых или ввезенных из-за границы);

(новых или ввезенных из-за границы); Установка ГБО;

Замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;

Экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);

(прием экзаменов, выдача водительского удостоверения); Замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;

Назначение надлежащего пользователя транспортного средства. IT-специалисты работают над восстановлением работы государственных реестров. Сроки решения проблемы пока неизвестны. Как только реестры заработают, сервисные центры МВД восстановят полный спектр услуг.