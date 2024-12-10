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Действовали в трех регионах Украины: правоохранители задержали российских агентов-поджигателей

Иллюстративное фото: правоохранители задержали российских агентов-поджигателей (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила еще пятерых человек, которые действовали по заказу российских спецслужб и совершали поджоги военной техники ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Поджигатели, завербованные россиянами через телеграммы-каналы, осуществляли диверсии в Киеве, Закарпатской и Полтавской областях.

  • Киев

    В столице были задержаны двое молодых людей, 17 и 20 лет, подожгли военный пикап, прошедший техосмотр после заданий в зоне боевых действий на Донецком направлении.

  • Закарпатская область

    В Мукачевском районе двое злоумышленников подожгли админздание сельского совета, повредив окна и двери. Они пытались уничтожить генератор для базовой станции мобильной связи. Их задержали с поличным.

  • Полтавская область

    Здесь 16-летняя студентка местного колледжа сожгла автомобиль военной бригады ВСУ, благодаря которому военные участвовали в боевых действиях на восточном направлении фронта.

"После выполнения заказных поджогов фигуранты надеялись получить деньги от своих российских кураторов, но вместо этого получили подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины", - заявили в СБУ.

Все фигуранты уже сообщали о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса:

  • Препятствование деятельности ВСУ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1)
  • Умышленное повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194).

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас они находятся под стражей.

 

Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)

Напомним, что недавно были арестованы также пять человек, которые по заказу российских спецслужб осуществляли поджоги военной техники и государственных учреждений в Киевской и Тернопольской областях.

Кроме этого, правоохранители в прошлом месяце разоблачили еще двух предателей, которые совершали поджоги и шпионили для врага.

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