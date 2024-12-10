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Діяли у трьох регіонах України: правоохоронці затримали російських агентів-підпалювачів

Ілюстративне фото: правоохоронці затримали російських агентів-підпалювачів (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила ще п’ятьох осіб, які діяли на замовлення російських спецслужб та вчиняли підпали військової техніки ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Підпалювачі, завербовані росіянами через Телеграм-канали, здійснювали диверсії у Києві, Закарпатській та Полтавській областях.

  • Київ

    У столиці було затримано двох молодиків, 17 і 20 років, які підпалили військовий пікап, що пройшов техогляд після завдань у зоні бойових дій на Донецькому напрямку.

  • Закарпатська область

    У Мукачівському районі двоє зловмисників підпалили адмінбудівлю сільської ради, пошкодивши вікна та двері. Також вони намагалися знищити генератор для базової станції мобільного зв’язку. Їх затримали на місці злочину.

  • Полтавська область

    Тут 16-річна студентка місцевого коледжу спалила автомобіль військової бригади ЗСУ, завдяки якому військові брали участь у бойових діях на східному напрямку фронту.

"Після виконання замовних підпалів фігуранти сподівалися отримати гроші від своїх російських кураторів, але замість цього одержали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України", - заявили в СБУ.

Усім фігурантам вже було повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

  • Перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1)
  • Умисне пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194).

Підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення. Зараз вони перебувають під вартою.

 

Фото: затримання зловмисників (t.me SBUkr)

Нагадаємо, що нещодавно було заарештовано також п’ятьох осіб, які на замовлення російських спецслужб здійснювали підпали військової техніки та державних установ у Київській і Тернопільській областях.

Окрім цього, правоохоронці минулого місяця викрили ще двох зрадників, які вчиняли підпали й шпигували для ворога.

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Служба безпеки УкраїниНаціональна поліція