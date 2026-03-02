"Дія" запустила облигации "Феодосия": как заработать 15,5% годовых и помочь ВСУ

В приложении "Дія" появилась новая военная облигация под названием "Феодосия". Это возможность инвестировать в оборону страны и получить гарантированную прибыль.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії" в Telegram.
Читайте также: 100 тысяч "тают" под матрасом? Как сохранить деньги от инфляции в 2026 году
Главное:
Всего через приложение украинцы приобрели более 22 млн облигаций на сумму 22,9 млрд грн. Эти средства обеспечивают защитников топливом, дронами и снаряжением, одновременно поддерживая экономику.
Как это работает на примере: 10 облигаций - 10 756 грн под 15,5% годовых -
за год вы получаете 12 352 грн на "Дія.Карту".
Следуйте алгоритму:
Услуга реализована Минцифрой совместно с Министерством финансов, НКЦБФР и Национальным банком Украины.
Читайте также о том, действительно ли доллары 1996 года надо сдавать, потому что они проблемные.
Ранее мы писали о том, где хранить деньги, чтобы их не "съела" инфляция.