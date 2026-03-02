RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Дія" запустила облигации "Феодосия": как заработать 15,5% годовых и помочь ВСУ

Облигации позволяют получать 15,5% годовых (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

В приложении "Дія" появилась новая военная облигация под названием "Феодосия". Это возможность инвестировать в оборону страны и получить гарантированную прибыль.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії" в Telegram.

Читайте также: 100 тысяч "тают" под матрасом? Как сохранить деньги от инфляции в 2026 году

Главное:

  • Дата выплаты: 24 марта 2027 года.
  • Ставка: 15,5% годовых.
  • Пример инвестиции: За 10 облигаций стоимостью 10 756 грн вы получите 12 352 грн на "Дія.Карту" за год.

Как много облигаций покупают украинцы

Всего через приложение украинцы приобрели более 22 млн облигаций на сумму 22,9 млрд грн. Эти средства обеспечивают защитников топливом, дронами и снаряжением, одновременно поддерживая экономику.

Как это работает на примере: 10 облигаций - 10 756 грн под 15,5% годовых -
за год вы получаете 12 352 грн на "Дія.Карту".

Как приобрести облигацию "Феодосия" в "Дії"

Следуйте алгоритму:

  • Откройте приложение.
  • Перейдите в раздел "Военные облигации".
  • Выберите облигацию "Феодосия", партнера и количество.
  • Подпишите и оплатите покупку.

Услуга реализована Минцифрой совместно с Министерством финансов, НКЦБФР и Национальным банком Украины.

 

