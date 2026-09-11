"Чудо-оружие" не полетело: Россия отменила запуск гиперзвуковой ракеты "Авангард"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Ракета "Авангард" снова не полетела

Российский диктатор Владимир Путин обещал запуск гиперзвуковой ракеты "Авангард" еще в 2018 году как один из шести видов "чудо-оружия".

Судя по открытым данным, испытание "Авангарда" было запланировано на 3-5 сентября.

Тест должен был состояться на полигоне "Домбровский" в Оренбургской области, где расположена единственная вооруженная этими ракетами дивизия РВСН, пишет Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения.

На даты пуска Россия выпустила сообщение NOTAM для пилотов, закрывающее для полетов опасные районы. При этом в Домбровском оно охватывало именно зону шахт с "Авангардами".

Также для полетов были закрыты зоны:

в Тюменской области,

в ХМАО, где ожидалось падение частей ракеты,

полигона Кура на Камчатке, куда боевой блок ракеты должен был приземлиться, чтобы поразить условную цель.

О предстоящем запуске также предупреждали жителей:

Викуловского,

Вагайского,

Сорокинского районов Тюменской области.

Основной датой называлось 3 сентября, резервной - 4 сентября.

Однако пуск межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ с планируемым гиперзвуковым блоком "Авангард" не состоялся. Будь он успешным, власти сделали бы публичное объявление, пишет эксперт.

Почему не было запуска

При этом неудачного пуска тоже скорее не было, считает эксперт. В этом случае власти немедленно отменили бы NOTAM, а это не произошло.

"Судя по всему, Россия планировала запустить "Авангард" с Домбровского на Куру, но была вынуждена отменить тест по какой-то причине", - говорит эксперт. Также он добавил, что в ближайшее время следует ожидать новую попытку.

Что известно об "Авангарде"

Последний успешный запуск "Авангарда" прошел в декабре 2018 года. Тогда Путин утверждал, что она "не имеет аналогов в мире вообще" и потому неуязвима для систем ПРО.

Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", говорил, что "Авангард" разгоняется до 27 махов. Это больше первой космической скорости (23,2 маха). Так что если объект ее превысит, то просто улетит в открытый космос.

По мнению экспертов SIPRI, ракета действительно существует и стоит на вооружении, в отличие, например, от:

"чудо-торпеды" "Посейдон", якобы способной вызвать радиоактивное цунами,

ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", провалившейся более 10 раз при запуске.

По данным SIPRI, на начало 2026 года Россия имела на вооружении 12 "Авангардов" с дальностью 10 тысяч километров и одной боеголовкой у каждой.