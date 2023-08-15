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Странный вброс. Данилов раскритиковал предложение чиновника НАТО сдать территории Украины

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Вторник 15 августа 2023 21:48
Странный вброс. Данилов раскритиковал предложение чиновника НАТО сдать территории Украины Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Предложение одного из чиновников НАТО для Украины сдать территории в обмен на членство в Альянсе является странным вбросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

По его словам, заявление руководителя аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиана Енссена является "довольно странным".

"(Енссен - ред.) заявил, что нам нужно рассматривать вопросы сдачи наших территорий в обмен на членство в НАТО. Странный такой вброс. Совершенно непонятно, для чего это сделано", - отметил Данилов.

Что сказал Енссен

Напомним, сегодня руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Енссен заявил, что он считает одним из "решений" для войны отказ Украины от своих территорий, чтобы получить в обмен членство в НАТО.

В Министерстве иностранных дел уже отреагировали на такое скандальное заявление. Там назвали его абсолютно неприемлемым.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает заявление Енссена попыткой сохранить мировой порядок и установить "плохой мир".

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