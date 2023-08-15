Дивний вкид. Данілов розкритикував пропозицію чиновника НАТО здати території України

Пропозиція одного з чиновників НАТО для України здати території в обмін на членство в Альянсі є дивним вкидом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

За його словами, заява керівника апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіана Єнссена є "досить дивною".

"(Єнссен - ред.) заявив, що нам потрібно розглядати питання здачі наших територій в обмін на членство в НАТО. Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено", - зазначив Данілов.

Що сказав Єнссен

Нагадаємо, сьогодні керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен заявив, що він вважає одним з "рішень" для війни відмову України від своїх територій, щоб отримати в обмін членство в НАТО.

У Міністерстві закордонних справ уже відреагували на таку скандальну заяву. Там назвали її абсолютно неприйнятним.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає заяву Єнссена спробою зберегти світовий порядок і встановити "поганий світ".