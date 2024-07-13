Необычные, смешные и новые виды спорта на Олимпиаде. Как менялась программа соревнований

В истории Олимпиады было много разных видов спорта – как зрелищных, так и довольно странных. Хотя на Играх-2024 в Париже болельщики уже не увидят стрельбы по голубям или перетягивания каната, некоторые необычные соревнования остаются в программе. К тому же состоится дебют одной спортивной дисциплины.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает о самых интересных и новых видах спорта на летних Олимпийских играх.

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Необычные соревнования в истории Олимпиады

В начале прошлого века в программе Олимпийских игр были виды спорта, которые в наше время кажутся странными. Наиболее противоречивые соревнования в конечном итоге были изъяты из программы, но о них до сих пор вспоминают.

Перетягивание каната

Это соревнование было бы более уместным как развлечение на городских ярмарках и в парках, однако оно существовало в олимпийской программе с 1900 по 1920 год.

Команда перетягивателей каната могла состоять из спортсменов из разных стран. К примеру, во время Игр 1900 года спортсмены из Швеции и Дании объединились, пытаясь разбить французов, и преуспели в этом.

Фото: перетягивание каната на Олимпиаде-1900 (wikimedia.org)

Заплыв с препятствиями

Еще один необычный вид спорта на Парижских играх – заплыв с препятствиями. Соревнования проходили на реке Сена. Пловцы должны были подняться на шест, перелезть через ряд лодок и проплыть под другим рядом лодок на дистанции 200 м.

Несмотря на то, что этот вид спорта был исключен из программы, Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность вернуть его.

Дуэльная стрельба

Следуя традиции дуэлей, организаторы Олимпиады-1912 в Стокгольме решили добавить в программу соответствующее соревнование. Правда, спортсмены стреляли из пистолетов не друг в друга, а в манекены, одетые в джентльменские костюмы с нарисованными мишенями на груди.

Стрельба по голубям

Первая Олимпиада, которую принимал Париж 124 года назад, запомнилась жутким состязанием – стрельбой по живым голубям.

Участники должны были отстрелять как можно больше птиц. После двух промахов подряд стрелка исключали из соревнования. Поле, где происходило действо, быстро приобрело ужасный вид, поскольку оно было усеяно мертвыми и ранеными голубями. Почти 300 птиц были в конце концов убиты. Золотую медаль получил бельгиец Леон де Лунден, который подстрелил 21 голубя. После протестов защитников животных на следующих Играх использовали уже глиняных голубей.

Фото: участники соревнований по стрельбе по голубям в 1900 году (wikimedia.org)

Пятиборье

Этот довольно необычный вид спорта дебютировал на Олимпиаде-1912 и по-прежнему остается в программе. Соревнование вдохновлено традиционным пятиборьем во время древних Игр. Оно моделировало навыки, необходимые воинам тех времен.

По еще одной версии, история происхождения пятиборья современной Олимпиады касается французского кавалерийского офицера, которому пришлось преодолеть много препятствий, чтобы передать важное сообщение. Начав свой путь верхом на коне, ему также пришлось фехтовать, бегать, плавать и стрелять, чтобы доставить письмо адресату.

Правила пятиборья неоднократно менялись. На Играх-2024 соревнование включает в себя фехтование, плавание вольным стилем, конкур, стрельбу из лазерного пистолета и бег по пересеченной местности.

Спортивная ходьба

По сути, это соревнование – гонка на скорость, но бежать запрещено. Согласно правилам, атлеты должны "поддерживать контакт с землей и выпрямлять переднее колено, когда ступня касается земли, держа ее выпрямленной, пока колено не пройдет под телом". Движения участников выглядят странно.

Дебютант Парижа. Какой новый вид спорта добавили в программу

Брейкинг или брейк-данс – первая танцевальная дисциплина в программе Игр за всю историю. Спортсмены будут соревноваться за высокий балл от судей в соло-выступлениях – выполнять сложные комбинации движений, импровизировать в ритме музыкальных треков.

Соревнования по брейк-дансу будут проходить для женских (B-girls) и для мужских (B-boys) команд с одинаковым количеством участников. Выступления болельщики увидят на Площади Согласия в Париже 9-10 августа 2024.

Фото: брейкинг дебютирует на Парижских Играх 2024 (freepik.com)

Впервые брейкданс был представлен на летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 году, где вызвал ажиотаж и попал в основную программу соревнований.

Изменения в правилах соревнований на Играх-2024

В Париже в этом году будут еще несколько видов спорта, дебютировавших на летней Олимпиаде в Токио. Организаторы снова добавили их в программу с целью привлечь больше молодежи. Также особенностью ХХХІІІ Олимпийских игр является гендерная сбалансированность – количество мужчин и женщин среди спортсменов сравнялось.

Скейтбординг

Популярный вид спорта среди молодежи впервые был добавлен в программу Игр в Токио в 2021-м. На Олимпиаде в Париже спортсмены будут делать пробежки и трюки на центральной площади Парижа Place de La Concorde (площадь Согласия).

Предусмотрены два вида соревнований: "парк" (трассы с поворотами и углублениями) и "стрит" (трассы с лестницей, перилами и т.п., установленными так, чтобы напоминать городскую среду). Каждую страну могут представлять 6 скейтбордистов (по 3 мужчины и 3 женщины).

Спортивное скалолазание

В этой дисциплине соревнования для "комбинированных" команд заменили отдельными соревнованиями для каждого пола. Данный вид спорта МОК называет ориентированным на молодых людей, ведь среди спортсменов 39% младше 18 лет. Скалолазание впервые было представлено на Юношеских Играх в Аргентине в 2018, а полноценный дебют состоялся в Токио в 2021-м.

На Олимпийских играх во Франции спортивное скалолазание предполагает три вида соревнований: боулдеринг (подъем на стену 4,5 м высотой без веревок), скорость и лидерство. Они состоятся на арене Le Bourget Sport Climbing Venue (Ле Бурже в пригороде Парижа). Национальные олимпийские комитеты НОК каждой страны имели право заявить максимум четырех скалолазов (по двое каждого пола).

Серфинг

Соревнования по серфингу будут проходить на огромном расстоянии от центра Игр. Спортсмены будут демонстрировать свои навыки на легендарном пляже Теахупоо на Таити (французской заморской территории Полинезии в южной части Тихого океана). Это место известно своими гигантскими волнами, которые могут достигать 7 метров.

Серфингистов будут оценивать по скорости, сложности движений и мастерству их выполнения (насколько плавно серфер сочетает движения). Особенностью соревнований по серфингу на Олимпиаде является использование специальных досок. Они называются "шортборд" и, в отличие от традиционных досок, являются более быстрыми и маневренными для выполнения зрелищных трюков. В соревнованиях на шортбордах примут участие мужские и женские команды. Всего квалифицировано 48 спортсменов (по 24 каждого пола).

В традиционных олимпийских видах спорта на Играх-2024 также будут инновации в соответствии с новыми правилами гендерной сбалансированности.

Ходьба, марафон, смешанная эстафета (легкая атлетика) – заменяет спортивную ходьбу на 50 км среди мужчин.

Одна дополнительная женская весовая категория (бокс) – вместо одной мужской весовой категории.

Мужские и женские соревнования по кайтбордингу (парусный спорт) – мужская и женская двухместная шлюпка становится смешанной, а соревнования среди мужчин в тяжелой шлюпке отменяются.

Стендовая стрельба – смешанные соревнования в трапе отменяются, вместо них состоятся соревнования в ските.

При подготовке материала использовались: публикации cbsnews, britannica, gq-magazine, официальный сайт Олимпийских игр в Париже и информация из Wikipedia.