Диверсии и поджоги в Польше: агенты РФ выдавали себя за украинских военных

В городе Минск-Мазовецкий польское Агентство внутренней безопасности задержало двух граждан Украины в возрасте 24 и 25 лет.

По данным следствия, задержанные занимались фотографированием военных объектов и критической инфраструктуры. Кроме того, им предъявлены обвинения в поджогах автомобилей.

Перед проведением поджогов подозреваемые специально меняли номерные знаки машин на номера, похожие на используемые в украинской армии. Польские следователи убеждены, что эти действия были направлены на то, чтобы перевести подозрение на Украину и разжечь антиукраинские настроения среди местного населения.

За выполнение этих задач мужчины получали денежное вознаграждение, в частности, в криптовалюте. По решению суда они были взяты под стражу сроком на три месяца.

Отмечается, что в период с 1 апреля по 15 октября 2026 года в Польше зарегистрировали девять случаев диверсий. Среди них - пожар на предприятии, занимающемся производством компонентов для боевых дронов, а также поджог станции спутниковой связи Starlink.