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Диверсии и поджоги в Польше: агенты РФ выдавали себя за украинских военных

14:43 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: полиция Польши (Getty Images)

В Польше задержаны двое украинцев, которых подозревают в сборе разведданных и устройстве поджогов под видом украинских военных по заказу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

В городе Минск-Мазовецкий польское Агентство внутренней безопасности задержало двух граждан Украины в возрасте 24 и 25 лет.

По данным следствия, задержанные занимались фотографированием военных объектов и критической инфраструктуры. Кроме того, им предъявлены обвинения в поджогах автомобилей.

Перед проведением поджогов подозреваемые специально меняли номерные знаки машин на номера, похожие на используемые в украинской армии. Польские следователи убеждены, что эти действия были направлены на то, чтобы перевести подозрение на Украину и разжечь антиукраинские настроения среди местного населения.

За выполнение этих задач мужчины получали денежное вознаграждение, в частности, в криптовалюте. По решению суда они были взяты под стражу сроком на три месяца.

Отмечается, что в период с 1 апреля по 15 октября 2026 года в Польше зарегистрировали девять случаев диверсий. Среди них - пожар на предприятии, занимающемся производством компонентов для боевых дронов, а также поджог станции спутниковой связи Starlink.

Напомним, недавно в Польше задержали россиянина, которого подозревают в деятельности в пользу иностранной разведслужбы. Он фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру.

Ранее в Польше задержали 25-летнего украинца, которого подозревают в причастности к группе, которая могла готовить диверсии по заказу РФ.

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