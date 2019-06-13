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Диверсант ФСБ намагався підірвати об'єкт "Харківводоканалу", - СБУ

Новини » Суспільство    13.06.2019 - 13:05
Диверсант ФСБ намагався підірвати об'єкт "Харківводоканалу", - СБУ
Фото: затриманий диверсант (facebook.com/SecurSerUkraine)

Правоохоронці затримали завербованого диверсанта

Правоохоронці затримали завербованого диверсанта, який намагався підірвати об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Повідомляється, що оперативники спецслужби спільно з бійцями спецпідрозділу СБУ "А" затримали мешканця Харківської області після закладки і спроби приведення в дію вибухового пристрою на території комплексу водопідготовки "Дніпро" КП "Харківводоканал" в селищі Краснопавлівка.

СБУ пише, що, за словами затриманого, у лютому 2019 року він був завербований співробітниками ФСБ РФ в Бєлгороді (Росія) і скоїв цей злочин з їхнім завданням.

Диверсант "заклав вибухівку в безпосередній близькості від ємності з хлором, яка технологічно задіяна в системі очищення води і, у разі пошкодження, відновленню не підлягає".

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк 12 червня провів робочу нараду з виконуючим обов'язки голови СБУ Іваном Бакановым.

Під час наради йшлося про необхідність посилення боротьби з контрабандою. Данилюк і Баканов обговорили активізацію протидії СБУ спробам дестабілізувати ситуацію на Сході та Півдні України, зокрема, в частині попередження терористичних актів на об'єктах критичної інфраструктури та визначили спільні кроки в цьому напрямку.

Додамо, раніше СБУ запобігла потужний теракт в Запоріжжі.

 

 

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