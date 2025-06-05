Не пришло оповещение в "Дії"? Как детям военных получить компенсацию за обучение

В приложении "Дія" стартовала программа поддержки для детей украинских защитников - государство компенсирует стоимость обучения по контракту. Первые 1000 студентов уже получили уведомления.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

В пилотном режиме заработала новая государственная программа компенсации стоимости контрактного обучения для детей ветеранов и ветеранок. Первые оповещения через приложение "Дія" уже поступили 1000 студентов.

Программа ориентирована прежде всего на выпускников бакалавриата и магистратуры, чтобы они успели получить компенсацию еще в этом учебном году.

Кто может получить компенсацию

Получить государственную поддержку могут дети, которые учатся по контракту в:

учреждениях профессионального образования;

профессионального предвысшего образования;

заведениях высшего образования.

И относятся к одной из категорий:

дети погибших (умерших) военнослужащих;

дети ветеранов или ветеранок с инвалидностью;

дети участников боевых действий;

дети пропавших без вести при особых обстоятельствах;

дети военнопленных;

дети пострадавших участников Революции Достоинства.

Как получить помощь

Шаг 1. Ожидайте уведомления в приложении "Дія".

Шаг 2. После получения - подтвердите сертификат в течение 20 календарных дней.

Шаг 3. Государство перечислит средства напрямую учебному заведению - студент не получит их "на руки".

Что делать, если не получили уведомление

Если уведомление еще не поступило, прежде всего нужно проверить, заключило ли ваше учебное заведение договор с Министерством по делам ветеранов.

После этого подайте документы в администрацию заведения:

свидетельство о рождении ребенка;

выписку из ЕГРВО или удостоверение участника боевых действий одного из родителей.

После проверки данных уведомление появится в "Дії" в ближайшее время.

Как учебным заведениям присоединиться к проекту

Чтобы присоединиться, ЗВО должно:

заключить договор с Минветеранов;

иметь действующую лицензию на образовательную деятельность;

обновить информацию о льготах в ЕГЭБО;

ежемесячно до 1 числа отчитываться об использовании средств;

гарантировать, что госпомощь полностью покроет стоимость обучения.

Если студент уже оплатил средства самостоятельно - заведение обязано вернуть их в течение 6 месяцев.

В МОН отмечают, что это - первый масштабный проект, позволяющий детям военных получить образование без финансовой нагрузки.