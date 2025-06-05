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Не пришло оповещение в "Дії"? Как детям военных получить компенсацию за обучение

Четверг 05 июня 2025 11:08
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Не пришло оповещение в "Дії"? Как детям военных получить компенсацию за обучение Фото: Студенты в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В приложении "Дія" стартовала программа поддержки для детей украинских защитников - государство компенсирует стоимость обучения по контракту. Первые 1000 студентов уже получили уведомления.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

В пилотном режиме заработала новая государственная программа компенсации стоимости контрактного обучения для детей ветеранов и ветеранок. Первые оповещения через приложение "Дія" уже поступили 1000 студентов.

Программа ориентирована прежде всего на выпускников бакалавриата и магистратуры, чтобы они успели получить компенсацию еще в этом учебном году.

Кто может получить компенсацию

Получить государственную поддержку могут дети, которые учатся по контракту в:

  • учреждениях профессионального образования;
  • профессионального предвысшего образования;
  • заведениях высшего образования.

И относятся к одной из категорий:

  • дети погибших (умерших) военнослужащих;
  • дети ветеранов или ветеранок с инвалидностью;
  • дети участников боевых действий;
  • дети пропавших без вести при особых обстоятельствах;
  • дети военнопленных;
  • дети пострадавших участников Революции Достоинства.

Как получить помощь

Шаг 1. Ожидайте уведомления в приложении "Дія".

Шаг 2. После получения - подтвердите сертификат в течение 20 календарных дней.

Шаг 3. Государство перечислит средства напрямую учебному заведению - студент не получит их "на руки".

Что делать, если не получили уведомление

Если уведомление еще не поступило, прежде всего нужно проверить, заключило ли ваше учебное заведение договор с Министерством по делам ветеранов.

После этого подайте документы в администрацию заведения:

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • выписку из ЕГРВО или удостоверение участника боевых действий одного из родителей.

После проверки данных уведомление появится в "Дії" в ближайшее время.

Как учебным заведениям присоединиться к проекту

Чтобы присоединиться, ЗВО должно:

  • заключить договор с Минветеранов;
  • иметь действующую лицензию на образовательную деятельность;
  • обновить информацию о льготах в ЕГЭБО;
  • ежемесячно до 1 числа отчитываться об использовании средств;
  • гарантировать, что госпомощь полностью покроет стоимость обучения.

Если студент уже оплатил средства самостоятельно - заведение обязано вернуть их в течение 6 месяцев.

В МОН отмечают, что это - первый масштабный проект, позволяющий детям военных получить образование без финансовой нагрузки.

Ранее РБК-Украина писало, что ветераны и их семьи из Львовской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областей могут бесплатно освоить одну из 20 профессий в рамках проекта "Социальное сплочение и реинтеграция ветеранов". Участникам предлагают курсы профессиональной подготовки, психосоциальную поддержку и финансовую помощь. Подать заявку можно до 16 июня 2025 года.

Также мы рассказывали, что в Украине количество выпускников школ значительно снизилось - сейчас около 360 тысяч против 800 тысяч 25 лет назад. Из-за этого сеть высших учебных заведений планируют сократить до 100 к 2030 году, чтобы повысить качество образования и эффективность. Укрупнение вузов будет происходить индивидуально, с объединением меньших заведений в более мощные.

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