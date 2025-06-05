Не пришло оповещение в "Дії"? Как детям военных получить компенсацию за обучение
В приложении "Дія" стартовала программа поддержки для детей украинских защитников - государство компенсирует стоимость обучения по контракту. Первые 1000 студентов уже получили уведомления.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
В пилотном режиме заработала новая государственная программа компенсации стоимости контрактного обучения для детей ветеранов и ветеранок. Первые оповещения через приложение "Дія" уже поступили 1000 студентов.
Программа ориентирована прежде всего на выпускников бакалавриата и магистратуры, чтобы они успели получить компенсацию еще в этом учебном году.
Кто может получить компенсацию
Получить государственную поддержку могут дети, которые учатся по контракту в:
- учреждениях профессионального образования;
- профессионального предвысшего образования;
- заведениях высшего образования.
И относятся к одной из категорий:
- дети погибших (умерших) военнослужащих;
- дети ветеранов или ветеранок с инвалидностью;
- дети участников боевых действий;
- дети пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- дети военнопленных;
- дети пострадавших участников Революции Достоинства.
Как получить помощь
Шаг 1. Ожидайте уведомления в приложении "Дія".
Шаг 2. После получения - подтвердите сертификат в течение 20 календарных дней.
Шаг 3. Государство перечислит средства напрямую учебному заведению - студент не получит их "на руки".
Что делать, если не получили уведомление
Если уведомление еще не поступило, прежде всего нужно проверить, заключило ли ваше учебное заведение договор с Министерством по делам ветеранов.
После этого подайте документы в администрацию заведения:
- свидетельство о рождении ребенка;
- выписку из ЕГРВО или удостоверение участника боевых действий одного из родителей.
После проверки данных уведомление появится в "Дії" в ближайшее время.
Как учебным заведениям присоединиться к проекту
Чтобы присоединиться, ЗВО должно:
- заключить договор с Минветеранов;
- иметь действующую лицензию на образовательную деятельность;
- обновить информацию о льготах в ЕГЭБО;
- ежемесячно до 1 числа отчитываться об использовании средств;
- гарантировать, что госпомощь полностью покроет стоимость обучения.
Если студент уже оплатил средства самостоятельно - заведение обязано вернуть их в течение 6 месяцев.
В МОН отмечают, что это - первый масштабный проект, позволяющий детям военных получить образование без финансовой нагрузки.
Ранее РБК-Украина писало, что ветераны и их семьи из Львовской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областей могут бесплатно освоить одну из 20 профессий в рамках проекта "Социальное сплочение и реинтеграция ветеранов". Участникам предлагают курсы профессиональной подготовки, психосоциальную поддержку и финансовую помощь. Подать заявку можно до 16 июня 2025 года.
Также мы рассказывали, что в Украине количество выпускников школ значительно снизилось - сейчас около 360 тысяч против 800 тысяч 25 лет назад. Из-за этого сеть высших учебных заведений планируют сократить до 100 к 2030 году, чтобы повысить качество образования и эффективность. Укрупнение вузов будет происходить индивидуально, с объединением меньших заведений в более мощные.
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