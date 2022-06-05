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Роскомнадзор заблокував платформу United24 та деякі ЗМІ

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Україна, Неділя 05 червня 2022 22:02
Роскомнадзор заблокував платформу United24 та деякі ЗМІ Фото: пропаганда РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Роскомнагляд заблокував державну платформу збору коштів для України United24 та низку ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Роскомсвобода.

Серед них Ґрати, Forklog, Leopolis.news, PaySpace Magazine.

Серед заблокованих сайтів також дзеркала проектів Радіо Свобода та видання "Слідство.інфо".

Нагадаємо, парламент Молдови ухвалив закон про боротьбу з дезінформацією та пропагандою. Одна з його статей забороняє трансляцію телепрограм та фільмів військового утримання, вироблених у країнах, які не ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення. Росія цю конвенцію не ратифікувала.

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