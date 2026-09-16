ВПО могут вернуть часть оплаты за аренду жилья: какие документы нужны

Внутри перемещенные лица имеют право возвратить часть уплаченного налога на доходы за расходы по аренде жилья. Воспользоваться этим можно только при выполнении определенных условий, определенных законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГНС в Полтавской области.

Налоговая скидка - это возможность вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц за счет расходов, которые плательщик понес в течение отчетного года и документально подтвердил.

Для ее получения нужно подать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах - сделать это необходимо до 31 декабря года, следующего за отчетным.

При каких условиях ВПО могут воспользоваться скидкой

Право на налоговую скидку за аренду жилья возникает, если:

плательщик и члены его семьи первой степени родства не имеют в собственности пригодного для проживания жилья (кроме жилья на временно оккупированных территориях);

плательщик не получает предусмотренные законодательством бюджетные выплаты для компенсации расходов на проживание.

Какие документы нужно подать

Для подтверждения права на скидку необходимо предоставить в контролирующий орган по месту учета:

налоговую декларацию об имущественном положении и доходах;

копию справки о взятии на учет ВПО;

копию договора аренды жилья;

документы, подтверждающие оплату аренды;

сведения для идентификации членов семьи (ФИО и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта);

документы, подтверждающие отсутствие обстоятельств, лишающих права на скидку - в частности, относительно отсутствия жилья в собственности или выплат на покрытие расходов на проживание.

Что важно знать о договоре аренды

Договор аренды жилья должен быть заключен в письменной форме - именно он подтверждает факт арендных отношений между собственником жилья и арендатором.

Подтвердить отсутствие условий, лишающих права на скидку, можно с помощью выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или информации от структурных подразделений социальной защиты населения о неполучении адресной помощи для покрытия расходов на проживание.

Куда подавать документы

Декларацию можно подать в контролирующий орган, в котором плательщик состоит на учете. В случае изменения адреса проживания или других персональных данных ВПО должны уведомить об этом налоговый орган, подав соответствующее заявление для внесения изменений в Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков.