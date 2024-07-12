Дети в Украине стали меньше общаться на украинском языке: исследование

Дети в Украине стали меньше общаться по-украински во время учебы и в быту. На востоке и юге страны общаются преимущественно на русском.

Что оказывает влияние на выбор языка общения украинских детей, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на исследование Государственной службы качества образования.

Сколько учеников и учителей считают украинский родным

На третий год полномасштабной войны доля детей, которые общаются а украинском языке как в образовательном процессе, так и в быту, уменьшилась. Русский язык преобладает на востоке и юге Украины.

В частности, уменьшилась доля старшеклассников (на 17%), родителей (на 11%) и учителей (на 8%), считающих родным языком украинский. В прошлом году их доля была 91%, 93% и 94% соответственно.

Почти половина опрошенных ответили, что общаются на украинском языке во всех сферах жизни. На 5% увеличилась доля старшеклассников, оценивающих свой уровень владения украинским языком как свободный.

В прошлом году во время перерыва в школе общались на украинском и русском языках 21% старшеклассников. В этом году – уже треть. Больше всего детей, которые говорят по-украински между уроками – на западе Украины (74%), меньше всего – в восточных областях (17%).

Исключительно на украинском языке вне школы общаются менее 40% учеников, каждый пятый использует оба языка в равной степени.

Причинами этого дети указали на привычку общаться на негосударственном языке (33%) и язык общения в семье (20%).

Во время онлайн-общения старшеклассники также стали реже использовать украинский язык – на 6% меньше, чем в прошлом года. На 11% меньше учеников используют украиноязычный контент.

Количество старшеклассников, потребляющих в интернете только украиноязычный контент, уменьшилось с 43% до 32%. Только 50% опрошенных считают язык контента в интернете важным (в прошлом году так считали 62%).

Опрос был проведен в апреле-мае 2024 года. В нем приняли участие более 7 тысяч учеников, 4 тысячи учителей и почти 19 тысяч родителей из всех регионов страны.

Фото: Больше всего детей, которые говорят по-украински между уроками – на западе Украины (facebook.com/FZS.Ukraine)

Какие рекомендации языкового омбудсмена

"В сфере образования есть нарушения, но больше всего их как раз в тех сферах, которыми больше всего пользуются родители, учителя и дети. Это сферы интернета и обслуживания. Ребенок за пределами школы пользуется услугами, посещает заведения торговли и общественного питания, видит засилье наружной рекламы и вывесок на негосударственном языке, слышит негосударственный дома. Чего же мы удивляемся, что наши школьники склонны к двуязычию, кое- где недостаточно владея государственным?", - прокомментировал результаты исследования уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Для большего использования украинского языка в образовательном процессе языковой омбусмен предлагает: