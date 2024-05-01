Сколько школ Украины изучают русский как отдельный предмет? Отчет омбудсмена

По состоянию на 20 июля 2023 подконтрольной Украине территории работало 10 863 заведений дошкольного образования. В трех школах русский язык преподают как отдельный предмет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет, представленный языковым омбудсменом Тарасом Кременем.

По данным омбудсмена, в настоящее время в Украине заведений дошкольного образования на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. При этом 20% дошкольников не понимают украинский язык.

Известно, что на украинском языке воспитывались 927 144 дошкольника. В садах Закарпатской области на венгерском языке воспитывались 10% детей. А в Черновицкой области на румынском языке воспитывали 12% детей.

Также в Украине уменьшилось количество заведений общего среднего образования сократилось на 2,3%. В 12 352 школах обучался 3867801 ученик. Следует заметить, что количество школьников, изучающих русский язык как отдельный предмет, сократилось до 768. Российский язык продолжают преподавать в трех школах страны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин поддержал Государственную целевую национально-культурную программу обеспечения функционирования украинского языка как государственного. Ориентировочный объем финансирования программы составляет 7,8 млрд. гривен.

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