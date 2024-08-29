Достать до Волги? Какая задача может стоять перед украинской баллистикой: мнение експерта

Он рассказал, что основа для создания украинской баллистической ракеты есть - в Украине разрабатывали проекты "Сапсан" для ВСУ и "Гром-2" на экспорт. Это одна и та же ракета, отличается только радиус действия. У "Сапсана" он составляет 500+ километров, а у "Гром-2" - до 270 километров.

Сейчас главным проблемным вопросом для Украины в процессе разработки собственной баллистической ракеты может быть двигатель.

Как объяснил Романенко, Конструкторское бюро "Южное" в Днепре разрабатывало двигатели на жидком топливе. Их устанавливают в стратегических баллистических ракетах, которые запускают с подземных шахт. В такой ситуации должно быть время на заправку.

"А ракеты для сухопутных войск во время боевых действий - они твердотопливные и могут быть подготовлены к запуску за считанные минуты. А у нас таких двигателей никто не разрабатывал", - уточнил эксперт.

Если такую проблему удалось решить, то Украина сможет наладить производство собственной баллистики.

"Наша задача - долететь до Волги. На ней каскад электростанций, и тогда кто кого еще "загонит в пещеру". Если ударить по нескольким электростанциям, 40% российской территории будет без электричества", - считает эксперт.