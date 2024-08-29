Дістати до Волги? Яке завдання може стояти перед українською балістикою: думка експерта

Нова українська балістична ракета повинна мати радіус дії, який дозволить їй долетіти до Волги. У такому разі електропостачання в Росії опиниться під загрозою.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету (НАУ), авіаційний експерт Валерій Романенко.
Він розповів, що основа для створення української балістичної ракети є - в Україні розробляли проекти "Сапсан" для ЗСУ та "Гром-2" на експорт. Це та сама ракета, відрізняється лише радіус дії. У "Сапсана" він складає 500 кілометрів, а у "Грім-2" - до 270 кілометрів.
Наразі головним проблемним питанням для України у процесі розробки власної балістичної ракети може бути двигун.
Як пояснив Романенко, Конструкторське бюро "Південне" у Дніпрі розробляло двигуни на рідкому паливі. Їх встановлюють у стратегічних балістичних ракетах, які запускають з підземних шахт. У такій ситуації має бути час на заправлення.
"А ракети для сухопутних військ під час бойових дій - вони твердопаливні та можуть бути підготовлені до запуску за лічені хвилини. А у нас таких двигунів ніхто не розробляв", - уточнив експерт.
Якщо таку проблему вдалося вирішити, Україна зможе налагодити виробництво власної балістики.
"Наше завдання - долетіти до Волги. На ній каскад електростанцій, і тоді хто кого ще "зажене в печеру". Якщо вдарити по кількох електростанціях, 40% російської території буде без електрики", - вважає експерт.
Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський розповів про те, що Україна почала виготовляти власну балістичну ракету. Її характеристики глава держави не розкрив.
При цьому військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповідав про те, що під час розробки балістики в Україні могли використати досвід проекту "Гром-2".
Більш детально про нове секретне українське озброєння - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.