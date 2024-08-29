Достать до Волги? Какая задача может стоять перед украинской баллистикой: мнение експерта
Новая украинская баллистическая ракета должна обладать радиусом действия, который позволит ей долететь до Волги. В таком случае электроснабжение в России окажется под угрозой.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ), авиационный эксперт Валерий Романенко.
Он рассказал, что основа для создания украинской баллистической ракеты есть - в Украине разрабатывали проекты "Сапсан" для ВСУ и "Гром-2" на экспорт. Это одна и та же ракета, отличается только радиус действия. У "Сапсана" он составляет 500+ километров, а у "Гром-2" - до 270 километров.
Сейчас главным проблемным вопросом для Украины в процессе разработки собственной баллистической ракеты может быть двигатель.
Как объяснил Романенко, Конструкторское бюро "Южное" в Днепре разрабатывало двигатели на жидком топливе. Их устанавливают в стратегических баллистических ракетах, которые запускают с подземных шахт. В такой ситуации должно быть время на заправку.
"А ракеты для сухопутных войск во время боевых действий - они твердотопливные и могут быть подготовлены к запуску за считанные минуты. А у нас таких двигателей никто не разрабатывал", - уточнил эксперт.
Если такую проблему удалось решить, то Украина сможет наладить производство собственной баллистики.
"Наша задача - долететь до Волги. На ней каскад электростанций, и тогда кто кого еще "загонит в пещеру". Если ударить по нескольким электростанциям, 40% российской территории будет без электричества", - считает эксперт.
Что предшествовало
Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что Украина начала производить собственную баллистическую ракету. Ее характеристики глава государства не раскрыл.
При этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказывал о том, что при разработке баллистики в Украине могли использовать опыт проекта "Гром-2".
Более детально о новом секретном украинском вооружении - в материале РБК-Украина.
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