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Дістати до Волги? Яке завдання може стояти перед українською балістикою: думка експерта

Київ, Четвер 29 серпня 2024 21:22
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Дістати до Волги? Яке завдання може стояти перед українською балістикою: думка експерта Ілюстративне фото: Україна розробила балістичну ракету (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Валерій Романенко

Нова українська балістична ракета повинна мати радіус дії, який дозволить їй долетіти до Волги. У такому разі електропостачання в Росії опиниться під загрозою.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету (НАУ), авіаційний експерт Валерій Романенко.

Він розповів, що основа для створення української балістичної ракети є - в Україні розробляли проекти "Сапсан" для ЗСУ та "Гром-2" на експорт. Це та сама ракета, відрізняється лише радіус дії. У "Сапсана" він складає 500 кілометрів, а у "Грім-2" - до 270 кілометрів.

Наразі головним проблемним питанням для України у процесі розробки власної балістичної ракети може бути двигун.

Як пояснив Романенко, Конструкторське бюро "Південне" у Дніпрі розробляло двигуни на рідкому паливі. Їх встановлюють у стратегічних балістичних ракетах, які запускають з підземних шахт. У такій ситуації має бути час на заправлення.

"А ракети для сухопутних військ під час бойових дій - вони твердопаливні та можуть бути підготовлені до запуску за лічені хвилини. А у нас таких двигунів ніхто не розробляв", - уточнив експерт.

Якщо таку проблему вдалося вирішити, Україна зможе налагодити виробництво власної балістики.

"Наше завдання - долетіти до Волги. На ній каскад електростанцій, і тоді хто кого ще "зажене в печеру". Якщо вдарити по кількох електростанціях, 40% російської території буде без електрики", - вважає експерт.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський розповів про те, що Україна почала виготовляти власну балістичну ракету. Її характеристики глава держави не розкрив.

При цьому військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповідав про те, що під час розробки балістики в Україні могли використати досвід проекту "Гром-2".

Більш детально про нове секретне українське озброєння - у матеріалі РБК-Україна.

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