Дистанционное обследование разрушенного жилья в Украине. Шуляк рассказала о перспективах по ВОТ

В то же время она констатировала - несмотря на колоссальную потребность в компенсациях украинцам, чье разрушенное или поврежденное жилье осталось на временно оккупированных территориях, задержка с запуском этого этапа программы возможна не только из-за нюансов обследования такого жилья.

"Все ждут, когда Кабмин введет механизм, который касается компенсации за разрушенное жилье на временно оккупированных территориях. Мы ждем также, потому что есть огромный запрос от сотен тысяч людей, которые имеют там разрушенное жилье. Парламенту даже не нужно принимать новый закон для этого - он действует еще с 2023 года", - подчеркнула она.

7 июля правительство приняло важное постановление о возможности дистанционного обследования жилья на прифронтовых территориях. До этого комиссии при органах местного самоуправления физически не могли выезжать на место из-за ситуации с безопасностью. Теперь им разрешено использовать спутниковые снимки, фотофиксацию, изображения с БПЛА, а также показания ГСЧС, полиции и очевидцев.

"Комиссия получает всю эту информацию и если видит, что жилье разрушено, - такой человек получит жилищный сертификат. Но пока это касается только территорий активных боевых действий - например, приграничье Сумщины, Донетчина", - пояснила Шуляк.

Зато механизма компенсации для жителей временно оккупированных территорий до сих пор нет. Президент уже давал соответствующее поручение Министерству развития общин и Министерству финансов - разработать вариант, как компенсировать потери людям с ВОТ. Министерство развития громад публично заявляло, что работает над методологией, но решение пока не принято.

Хотя уже есть подтверждение, что это возможно, отметила парламентарий. Так, в конце 2023 года начали проводить так называемый Мелитопольский эксперимент - факт разрушения жилья в этом городе обследовали дистанционно. В начале прошлого года эксперимент закончился положительно, и даже несколько первых жилищных сертификатов для жителей Мелитополя уже выдано. Но Кабмин до сих пор не принял решение о его расширении на все временно оккупированные территории.

"Почему правительство не распространяет этот подход на все ВОТ? Возможны несколько объяснений. Например, спутниковые снимки - это дорогая услуга. Раньше нам помогал с этими средствами USAID. Сегодня USAID уже свернул участие, возможно, это одна из причин. Также мы знаем, что есть другая категория людей - те, кто выехали из ВОТ, их жилье осталось там, но не разрушено. Они справедливо задают вопрос: мы не можем им пользоваться, как нам решить жилищный вопрос?" - пояснила она.

В комитете, добавила Шуляк, надеялись, что механизм компенсаций для ВОТ появится еще в 2024 году - именно поэтому спешили с Мелитопольским экспериментом, но этого, к сожалению, не произошло.

"Мы очень ждем от правительства, от двух министров - развития общин и финансов - решения, которое поможет нашим людям, которые остались без жилья", - заявила Шуляк.

Когда именно Кабмин примет соответствующее постановление, неизвестно. Министерство развития общин заявляло о подготовке программы с жилищными ваучерами, но, по словам народного депутата, по этому пока еще нет готового решения. Кроме этого, важно, что ограничен и финансовый ресурс программы.

"По состоянию на сегодня уже потрачено около 30 млрд гривен. И сейчас парламент должен найти еще 400 млрд в бюджет, потому что не хватает средств на Силы обороны. Поэтому было бы очень справедливо, если бы замороженные российские активы, доходы от них, пошли именно на компенсацию людям, которые полностью потеряли свои дома", - подытожила Елена Шуляк.