Дистанционка по-новому? В МОН объяснили, что на самом деле изменилось и кого это коснется

В течение прошлого школьного года в Украине и за границей удаленно учились сотни тысяч наших детей. При этом недавняя отмена приказа МОН №1112 и некоторых других норм изменила "нижнюю границу" для открытия дистанционного класса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".
"В течение 2024-2025 учебного года мы фиксировали от 400 до 450 тысяч детей, которые учились дистанционно (на территории Украины, контролируемой правительством, - Ред.)", - рассказала эксперт.
Она объяснила, что эта цифра может отличаться из-за того, что дистанционное образование зависит от ситуации с безопасностью.
"И к этой цифре мы должны добавить еще 350 тысяч детей... которые находятся за рубежом, но продолжают учиться в наших учебных заведениях", - отметила Кузьмичева.
Заместитель министра образования и науки подчеркнула, что дистанционная форма образования в Украине ни в коем случае не отменена.
"Об этом никогда не шла речь и точно не будет. Это - одна из форм, по которой может осуществляться обучение", - добавила она.
По словам Кузьмичевой, дети, которые находятся за рубежом, "по-прежнему имеют доступ к дистанционному образованию".
"Дети, которые находятся на временно оккупированной территории (ВОТ), так же - в зависимости от ситуации с безопасностью - могут учиться в дистанционных классах. Но более адекватное предложение для них - индивидуальная форма обучения с использованием также дистанционных средств связи", - сообщила специалист.
Она добавила, что позиция Министерства образования и науки остается неизменной.
"Там, где созданы безопасные условия (в регионах, которые имеют статус по уровню риска "удовлетворительный" или умеренный") и там, где восстановлено очное обучение, дети, безусловно, должны быть стимулированы к тому, чтобы выходить учиться очно", - объяснила представительница правительства.
Это связано с тем, что "преимущества очного образования не может компенсировать любое, даже самое лучшее, дистанционное".
"Но там, где таких условий нет, безусловной остается возможность учиться в дистанционных классах", - отметила заместитель министра образования и науки.
Кузьмичева напомнила, что правила насчет наполняемости дистанционных классов, которые действуют в Украине сейчас, не являются на самом деле новыми.
"Наоборот. Отмена приказа МОН №1112 и отмена определенных норм положения о дистанционном образовании возвращают наши заведения к норме закона, которая применяется в отношении очных и "смешанных" классов. И она говорит о следующем: что очный, "смешанный" класс, может быть открыт от пяти детей", - объяснила она.
По ее словам, "аналогичная норма применяется и в отношении открытия дистанционных классов".
При этом каждая община должна:
"Однако нижний предел (для открытия дистанционного класса, - Ред.) - от пяти детей", - подчеркнула заместитель министра.
Представительница правительства рассказала, что решение об отмене приказа МОН №1112 и некоторых других норм, которые "вводили большую нижнюю границу", было продиктовано спецификой дистанционного образования.
"До отмены дистанционный класс должен был считаться от 10 детей для сельской и поселковой местности и от 15 детей - для городской... Согласно тому же положению о дистанционном образовании, оно осуществляется не всегда и не в полной мере в синхронном формате", - объяснила Кузьмичева.
Это, по ее словам, означает, что "реальное наполнение классов в синхронном формате, когда проводится очный урок, очень редко бывает стопроцентным".
"И для того, чтобы учитель имел возможность организовывать, в том числе групповую работу, необходимо иметь не два-три ребенка, а больший ученический контингент. Чтобы можно было применять различные форматы работы. И разный формат работы - влияет на качество образования. Поэтому такой была логика предыдущих решений", - поделилась специалист.
Она уточнила, что речь шла о повышении качества дистанционного образования "путем введения различных форматов обучения и применения различных подходов".
"Почему оно было отменено? Потому что наши общины находятся, безусловно, в различных ситуациях безопасности. И, к сожалению, в течение 2024-2025 учебного года ситуация в некоторых регионах ухудшилась", - отметила заместитель министра.
Следовательно, политическое решение об отмене приказа МОН №1112 и снятии подобных ограничений приняли еще и для того, чтобы:
Тем временем общины должны определять свою сеть сами, "опираясь на минимум пять детей", но при этом очень хорошо анализировать реальную ситуацию.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Украине планируют отменить приказ Министерства образования и науки №1112 о порядке и условиях получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях в условиях военного положения.
В нем говорилось, в частности, об особенностях организации очного, "смешанного" и дистанционного обучения детей во время войны.
После этого в сети начали появляться сообщения, будто в Украине могут отменить дистанционное обучение в целом.
В то же время первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул: ликвидация приказа МОН №1112 не отменяет дистанционное обучение.
В пятницу, 18 июля, в Министерстве образования и науки сообщили, что приказ №1112 все же был отменен.
Кроме того, из приказа МОН №1115 были изъяты некоторые нормы относительно минимальной наполняемости дистанционных классов и требований к обучению внутренне перемещенных детей (ВПЛ).
Гражданам объяснили, что такие изменения были введены по требованию народных депутатов и прифронтовых общин.
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