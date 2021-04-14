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Бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, поранений ще один військовий

Новость на русском → Донбас, Середа 14 квітня 2021 08:11
Бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, поранений ще один військовий Фото: за вчора на Донбасі один військовий загинув, ще троє отримали поранення (mil.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за минулу добу, 13 квітня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу ще один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Так поблизу Південного бойовики обстрілювали позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селищ Зайцево та Катеринівка - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Майорське супротивник з допомогою безпілотника скинув на позиції українських військових гранати.

Також бойовики відкривали вогонь із станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї по позиціях ООС біля Первомайського.

"Внаслідок обстрілу ворожих, за минулу добу, 3 військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення. Воїнам надана необхідна медична допомога, їх доправили до лікувального закладу", - повідомили в штабі.

На обстріл противника українські військові відкривали вогонь. Про дії бойовиків повідомлено представників ОБСЄ.

З початку поточної доби бойовики двічі порушили "тишу". Злітної Світлодарська відкривали вогонь з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів, а в районі Майорського вчинили дистанційне мінування з автоматичних станкових гранатометів мінами ПЗЗ-2.

Бойових втрат з початку доби серед українських військових немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що вчора в результаті скидання гранат з допомогою безпілотників бойовиків один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія за тиждень перекинула на Донбас близько 250 своїх військових.

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