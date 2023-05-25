Дискуссия по F-16 и усиление ПВО: что ждать от "Рамштайна-12"

Главные темы "Рамштайн-12"

Очередная встреча Контактной группы по обороне Украин пройдет в онлайн-режиме в четверг, 25 мая. Переговоры стартуют в 15:00 по Киеву.

Как заявили в Пентагоне, в начале заседания представители украинской стороны сообщат о ситуации на поле боя и озвучат неотложные потребности.

После чего союзники намерены обсудить несколько ключевых вопросов:

укрепление наземной противовоздушной обороны Украины для защиты от атак РФ;

поддержание маневренныех возможностей украинской бронетанковой техники, обеспечение боеприпасами.

Итоговая пресс-конференция министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли запланирована на 19:30.

Передача F-16: дискуссия продолжится

Одним из вопросов "Рамштайна-12" будет авиационный. По словам спикера Минобороны США Патрика Райдера, на переговорах планируют поднять тему подготовки F-16.

В Пентагоне сообщили, что на прошлой встрече в апреле министр обороны Ллойд Остин получил несколько запросов от стран, которые хотели получить от США разрешение на обучение украинцев полетам на F-16.

Где именно в Европе пройдут обучение украинские пилоты, когда оно стартует, какие страны и по какой процедуре передадут боевые истребители – все эти вопросы являются предметом обсуждения союзников. Райдер заявил, что подробности станут известны в ближайшие дни.

Напомним, одним из итогов недавнего саммита G7 стало формирование "коалиции истребителей" – страны, которые согласились подготовить пилотов, после чего передать Украине самолеты четвертого поколения, в т.ч. американские F-16.

С такой инициативой выступили Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Франция. 19 мая президент США Джо Байден также поддержал коалицию. Именно решение Штатов было решающим для продвижения в вопросе предоставления истребителей.

При этом в минобороны США подчеркивают, что боевые самолеты являются долгосрочным обязательством перед Украиной, и они не будут задействованы в планирующемся контрнаступлении

Ожидания Украины

Укрепление противовоздушной обороны остается главным приоритетом для украинской стороны, как и ракеты к системам ПВО, которые уже находятся на вооружении Сил обороны.

Глава Минобороны Алексей Резников намерен обсудить данные вопросы с партнерами во время "Рамштайна-12".

"Наземные системы – от ПЗРК до мощных батарей – и ракеты к ним неизменно в фокусе", – отметил он.

Относительно западных истребителей министр заявил, что они станут важным элементом для защиты украинских городов и военных на фронте. Но решения, которые на данный момент принимают союзники, еще не означают "конец пути".

Резников призвал набраться терпения, поскольку необходимо время, ресурсы и много квалифицированного труда, чтобы украинское небо стало безопаснее.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на "Рамштайне-12" уделят внимание военной помощи, которая нужна Украине для победы, включая самолеты, танки и боеприпасы.

По словам Данилова, формат "Рамштайн" уже стал классической формой работы команды, и заседания будут проходить постоянно до тех пор, пока Украина не одержит победу в войне против России.

Что уже получила Украины по итогам встреч "Рамштайн"

Переговоры Контактной группы по вопросам оборонной поддержки Украины проходят с апреля 2022 года. На данный момент состоялось уже 11 заседаний, а коалиция союзников достигла свыше 50 стран.

Среди важных решений "Рамштайна", которые помогли ВСУ в обороне и освобождении оккупированных РФ территорий были: передача артсистем HIMARS, гаубиц М777, САУ PzH 2000, зенитных установок Gepard, тяжелой бронетехники, дальнобойных ракет, систем борьбы с дронами.

Осенью 2022 с началом массированных ракетных атак РФ союзники договорились усилить нашу ПВО установками NASAMS, IRIS-T, Hawk и др., а США приняли историческое решение о передаче систем Patriot.

Еще одним знаковым этапом поддержки украинцев в борьбе с российской агрессией стало создание "танковой коалиции". Контактная группа достигла соглашения о передаче немецких танков Leopard-2, Великобритания объявила о поставках танков Challenger, а США – об М1 Abrams.

На предыдущей встрече "Рамштайн" в Германии 21 апреля 2023 партнеры обсуждали усиление наземной противовоздушной обороны, поставки дополнительных ракет и боеприпасов для подготовки к контрнаступлению Украины.