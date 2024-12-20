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Дискурс о переговорах нужно развернуть в сторону России, - МИД

Киев, Пятница 20 декабря 2024 18:00
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Дискурс о переговорах нужно развернуть в сторону России, - МИД Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия напала на Украину и хочет расширять свою агрессию. Поэтому дискурс о переговорах нужно развернуть в сторону Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

"Давайте мы все вместе развернем этот дискурс (о переговорах - ред.). Пусть Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) и Россия думают, когда они садятся за стол переговоров. Это Путин и Россия напали на Украину. Украина защищается от агрессии. Перед Украиной стоит экзистенциальный вопрос существования государства и выживания наших людей", - подчеркнул Тихий.

Он призвал международное сообщество, медиа и экспертов направить свои вопросы о переговорах к Кремлю. И если Россия не хочет заключать мирное соглашение, то на нее необходимо усилить давление и повысить цену за агрессию, чтобы у РФ появилось желание мира.

Сейчас, по словам Тихого, у Москвы есть желание расширять агрессию.

"Мы доносим нашим партнерам простую позицию, чтобы у России появилось желание искать реального мира, нужно увеличить давление на них", - добавил он.

Заявление Блинкена

Напомним, только вчера, 19 декабря, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине нужно принять крайне важное решение - воевать дальше либо же начинать мирные переговоры.

При этом госсекретарь заверил, что администрация президента США Джо Байдена хочет убедиться, что в случае переговоров у Украины будут лучшие позиции для заключения сильной сделки.

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