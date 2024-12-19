В США заявили, что украинцы стоят перед фундаментальным решением

Украинцы сейчас находятся в процессе, когда необходимо принять крайне важное решение - продолжать борьбу, или же вести переговоры об установлении мира. Администрация главы США Джо Байдена тем временем стремится обеспечить Украину сильнейшими позициями.

Об этом заявляет государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью MSNBC Morning.

"Украинцы должны принять фундаментальные решения о продолжении борьбы или переговоров и попытки довести это до прекращения огня", - сказал Блинкен.

Государственный секретарь США подчеркнул, что также фундаментальным является вопрос, готова ли Россия это сделать.

"Впрочем, если дойдет до этого (до переговоров - ред.), мы хотим убедиться, что украинцы и администрация Трампа будут иметь лучшие позиции для заключения сильной сделки", - продолжил он.

По его словам, это означает дальнейшую работу для укрепления позиций Украины на поле боя, чтобы она имела необходимые ресурсы, боеприпасы и мобилизованных бойцов.

В то же время он отметил, что это означает продолжение максимального давления на Россию.