Без дискотек і нічних клубів: у Бердянську посилили карантин

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В місті Бердянськ Запорізької області не будуть працювати дискотеки і нічні клуби. Таке рішення прийняла постійна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба Бердянської міської ради.

На засіданні Комісії дію карантину на території Бердянської міської ОТО продовжили до 31 жовтня 2020.

У зв'язку з цим на території міста забороняється робота дискотек, нічних клубів і закладів громадського харчування з організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, їдалень, кав'ярень, буфетів тощо).

Також забороняється перебувати в громадських місцях без масок і без документів, самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації, перевозити пасажирів автомобільним транспортом, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, проводити масові заходи.

Зазначимо, що Бердянськ знаходиться в "зеленій зоні" карантину.

Нагадаємо, станом на 1 вересня не відповідають критеріям для ослаблення карантину Київ і ще 17 областей.

Крім того, за минулу добу в Україні підтвердили трохи понад 2 тисяч нових випадків коронавірусу, всього в країні вже захворіли 123 303 людини.