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Без дискотек и ночных клубов: в Бердянске усилили карантин

Бердянск, Вторник 01 сентября 2020 18:01
Без дискотек и ночных клубов: в Бердянске усилили карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В городе Бердянск Запорожской области не будут работать дискотеки и ночные клубы. Такое решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.

На заседании Комиссии действие карантина на территории Бердянского городского ОТГ продлили до 31 октября 2020.

В связи с этим на территории города запрещается работа дискотек, ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.).

Также запрещается находиться в общественных местах без масок и без документов, самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации, перевозить пассажиров автомобильным транспортом, в количестве большем, чем количество мест для сидения, проводить массовые мероприятия.

Отметим, что Бердянск находится в "зеленой зоне" карантина.

Напомним, по состоянию на 1 сентября не соответствуют критериям для ослабления карантина Киев и еще 17 областей.

Кроме того, за прошедшие сутки в Украине подтвердили чуть более 2 тысяч новых случаев коронавируса, всего в стране уже заболели 123 303 человека.

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