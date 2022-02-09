Дисбаланс на ринку електроенергії загрожує стабільній роботі енергосистеми, - ВЕА

"Демпінг як механізм антиконкурентної поведінки продовжує руйнувати енергетичну галузь України. Правила кардинально не змінюються. За таких умов роботи енергетичного комплексу України, якщо ми не збираємося і надалі змінювати свою ринкову філософію, правила та мораль може відбутися таке: довгоочікуване тестування роботи ОЕС України в ізольованому режимі має шанс бути сильно знеціненим, а майбутню інтеграцію та об'єднання з ENTSO -E відстрочено", - йдеться у ньому.

Зазначається, що через демпінг цін на ринку теплова генерація була переведена в базовий режим роботи, а майже всі 15 блоків атомних станцій було розвантажено до 11,8 ГВт.

Також Асамблея додала, що імпорт електроенергії з Білорусі витіснив потужності атомних енергоблоків, а мінімальна ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" знижувалася до 15 копійок за кВт-год.

"Вугілля та газ за такої ціни неможливо ні купити, ні сплатити, хіба що тільки в борг взяти, і надалі розкручуючи боргову спіраль в енергетиці", - наголосили у ВЕА.