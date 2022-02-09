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Дисбаланс на рынке электроэнергии угрожает стабильной работе энергосистемы, - ВЭА

Автор: Наталия Гурковская

Демпинг цен на рынке электроэнергии уничтожает энергетическую отрасль Украины и грозит отсрочкой синхронизации украинской энергосистемы с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всеукраинской энергетической ассамблеи (ВЭА) на странице в Facebook.

"Демпинг как механизм антиконкурентного поведения продолжает разрушать энергетическую отрасль Украины. Правила кардинально не изменяются. При таких условиях работы энергетического комплекса Украины, если мы не собираемся и в дальнейшем изменять свою рыночную философию, правила и мораль может состояться следующее: долгожданное тестирование работы ОЭС Украины в изолированном режиме имеет шанс быть сильно обесцененным, а будущую интеграцию и объединение с ENTSO -E отсрочено", - говорится в нем.

Отмечается, что из-за демпинга цен на рынке, тепловая генерация была переведена в базовый режим работы, а почти все 15 блоков атомных станций были разгружены до 11,8 ГВт.

Также Ассамблея добавила, что импорт электроэнергии из Беларуси вытеснил мощности атомных энергоблоков, а минимальная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" снижалась до 15 копеек за кВт-ч.

"Уголь и газ при такой цене невозможно ни купить, ни оплатить, разве что только в долг взять, и в дальнейшем раскручивая долговую спираль в энергетике", - подчеркнули в ВЭА.

Напомним, что ранее депутат Людмила Буймистер заявляла, что импорт электроэнергии из Беларуси приводит к остановке украинских электростанций.

По ее словам, импорт производится через арабскую фирму-посредника. И только в январе импорт белорусской электроэнергии через арабского посредника нанес ущерб энергосистеме Украины на 1,3 млрд грн.

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