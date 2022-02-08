Нинішній обвал цін на електроенергію загрожує інтеграції української енергосистеми до ЄС, - Буславець

Обвал цін на оптовому ринку електроенергії може завадити успішному проходженню тестового відключення української енергосистеми від Росії і Білорусі в рамках підготовки до синхронізації з ENTSO-E.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишньої очільниці Міністерства енергетики Ольги Буславець.

"Я говорила, що перед початком ізольованої роботи, за оцінками фахівців НЕК "Укренерго", на складах ТЕС повинно бути не менше 1 млн тонн вугілля, які на сьогодні складають 0,7 млн тонн. В умовах обвалу цін на гуртовому ринку електроенергії (про це я писала в попередньому дописі) контрактувати і везти дороге імпортоване вугілля стає неможливо", - повідомила екс-очільник міністерства.

Робота енергосистеми в ізольованому режимі запланована на 24-26 лютого.

Крім того, за словами Буславець, одна з ключових вимог щодо синхронізації з ENTSO-E - забезпечення стабільного фінансового стану системного оператора НЕК "Укренерго".

На початок грудня дебіторська заборгованість "Укренерго" складала 18 млрд грн, а кредиторська - 24 млрд грн. Тобто 6 млрд грн не мають джерела погашення. Тариф "Укренерго" і на 2022 рік, за словами експерта, не збалансований. НКРЕКП не включено оплату всієї прогнозної товарної продукції ВДЕ 2022 року.

"Якщо найближчим часом Регулятор не стабілізує ціни на ринку електроенергії і не забезпечить збалансований тариф "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію, ситуація буде погіршуватися. Зокрема, може виникнути загроза довгоочікуваної синхронізації з ENTSO-E з подальшою інтеграцією енергоринків", - наголосила Буславець.