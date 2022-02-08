ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нинішній обвал цін на електроенергію загрожує інтеграції української енергосистеми до ЄС, - Буславець

Новость на русском →
Київ, Вівторок 08 лютого 2022 12:10
Нинішній обвал цін на електроенергію загрожує інтеграції української енергосистеми до ЄС, - Буславець Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Обвал цін на оптовому ринку електроенергії може завадити успішному проходженню тестового відключення української енергосистеми від Росії і Білорусі в рамках підготовки до синхронізації з ENTSO-E.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишньої очільниці Міністерства енергетики Ольги Буславець.

"Я говорила, що перед початком ізольованої роботи, за оцінками фахівців НЕК "Укренерго", на складах ТЕС повинно бути не менше 1 млн тонн вугілля, які на сьогодні складають 0,7 млн тонн. В умовах обвалу цін на гуртовому ринку електроенергії (про це я писала в попередньому дописі) контрактувати і везти дороге імпортоване вугілля стає неможливо", - повідомила екс-очільник міністерства.

Робота енергосистеми в ізольованому режимі запланована на 24-26 лютого.
Крім того, за словами Буславець, одна з ключових вимог щодо синхронізації з ENTSO-E - забезпечення стабільного фінансового стану системного оператора НЕК "Укренерго".

На початок грудня дебіторська заборгованість "Укренерго" складала 18 млрд грн, а кредиторська - 24 млрд грн. Тобто 6 млрд грн не мають джерела погашення. Тариф "Укренерго" і на 2022 рік, за словами експерта, не збалансований. НКРЕКП не включено оплату всієї прогнозної товарної продукції ВДЕ 2022 року.

"Якщо найближчим часом Регулятор не стабілізує ціни на ринку електроенергії і не забезпечить збалансований тариф "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію, ситуація буде погіршуватися. Зокрема, може виникнути загроза довгоочікуваної синхронізації з ENTSO-E з подальшою інтеграцією енергоринків", - наголосила Буславець.

Як повідомлялось, Україна повинна мінімізувати залежність від імпорту електроенергії і повернути енергосистемі статус експортно-орієнтованої.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка