ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дисбаланс на ринку електроенергії загрожує стабільній роботі енергосистеми, - ВЕА

Новость на русском →
Київ, Середа 09 лютого 2022 13:36
Дисбаланс на ринку електроенергії загрожує стабільній роботі енергосистеми, - ВЕА Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Демпінг цін на ринку електроенергії знищує енергетичну галузь України та загрожує відстрочкою синхронізації української енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Всеукраїнської енергетичної асамблеї (ВЕА) на сторінці у Facebook.

"Демпінг як механізм антиконкурентної поведінки продовжує руйнувати енергетичну галузь України. Правила кардинально не змінюються. За таких умов роботи енергетичного комплексу України, якщо ми не збираємося і надалі змінювати свою ринкову філософію, правила та мораль може відбутися таке: довгоочікуване тестування роботи ОЕС України в ізольованому режимі має шанс бути сильно знеціненим, а майбутню інтеграцію та об'єднання з ENTSO -E відстрочено", - йдеться у ньому.

Зазначається, що через демпінг цін на ринку теплова генерація була переведена в базовий режим роботи, а майже всі 15 блоків атомних станцій було розвантажено до 11,8 ГВт.

Також Асамблея додала, що імпорт електроенергії з Білорусі витіснив потужності атомних енергоблоків, а мінімальна ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" знижувалася до 15 копійок за кВт-год.

"Вугілля та газ за такої ціни неможливо ні купити, ні сплатити, хіба що тільки в борг взяти, і надалі розкручуючи боргову спіраль в енергетиці", - наголосили у ВЕА.

Нагадаємо, раніше депутат Людмила Буймістер заявляла, що імпорт електроенергії з Білорусі призводить до зупинки українських електростанцій.

За її словами, імпорт виробляється через арабську фірму-посередника. І лише у січні імпорт білоруської електроенергії через арабського посередника завдав збитків енергосистемі України на 1,3 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Зеленський збирає РНБО в Харкові: названо дату
Зеленський збирає РНБО в Харкові: названо дату
DAILY
Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі