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Директора російського телеканалу судитимуть за заклик до геноциду українського народу

Фото: директора російського телеканалу судитимуть за заклик до геноциду українців (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Директора мовлення російського пропагандистського телеканалу RT Антона Кузнєцова-Красовського судитимуть за публічні заклики до геноциду українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Офісом Генпрокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора російського пропагандистського телеканалу RT. Йому інкриміновані публічні заклики до геноциду українського народу і насильницької зміни, або повалення конституційного ладу в Україні.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений протягом січня-квітня 2022 року здійснював публічні заклики до геноциду українського народу. Російський пропагандист на YouTube-каналі та у власному телеграм-каналі закликав фізично знищити частину українського народу, налаштовував російську аудиторію проти українців та переконував у доцільності вирішення протиріч між Росією та Україною із застосуванням насильства.

В цей час підозрюваний включений в санкційний список ЄС за поширення антиукраїнської пропаганди.

Раніше ми писали, що в Одесі чоловіка за проросійські пости зобов'язали читати історичні книги. Відповідний вирок виніс Приморський суд Одеси.

Також повідомлялося, що в окупованому Маріуполі колишні педагоги Маріупольського державного університету перейшли на бік ворога і отримали посади "ректора" і "декана".

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