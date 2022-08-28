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В Одесі чоловіка за проросійські пости зобов'язали читати історичні книги

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Одеса, Неділя 28 серпня 2022 13:30
В Одесі чоловіка за проросійські пости зобов'язали читати історичні книги Фото: одессита за проросійські пости зобов'язали читати історію України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Приморський суд Одеси виніс вирок чоловіку, який поширював у соцмережах проросійські пости. Його зобов'язали читати історичну літературу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані з судового реєстру.

Засуджений писав у заблокованій в Україні соцмережі "Одноклассники" антиукраїнські пости. Він виправдував дії російської армії та закликав до насильницької зміни влади в Україні.

Проти одесита відкрили кримінальну справу за посягання на територіальну цілісність України та дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. У суді чоловік визнав свою провину.

Йому призначили 3 роки умовного терміну та зобов'язали прочитати книги Сергія Плохія "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності" та Романа Іваничука "Орда".

Нагадаємо, раніше в Одесі суд зобов'язав ще одного фаната "русского мира" прочитати українську літературу про радянський терор та репресії.

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