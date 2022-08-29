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Директора российского телеканала будут судить за призыв к геноциду украинского народа

Фото: директора российского телеканала будут судить за призыв к геноциду украицев (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Директора вещания российского пропагандистского телеканала RT Антона Кузнецова-Красовского будут судить за публичные призывы к геноциду украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Офисом Генпрокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении директора российского пропагандистского телеканала RT. Ему инкриминированы публичные призывы к геноциду украинского народа и насильственному изменению, или свержению конституционного строя в Украине.

Расследованием установлено, что обвиняемый в течение января-апреля 2022 года осуществлял публичные призывы к геноциду украинского народа. Российский пропагандист на YouTube-канале и в собственном телеграмм-канале призвал физически уничтожить часть украинского народа, настраивал российскую аудиторию против украинцев и убеждал в целесообразности разрешения противоречий между Россией и Украиной с применением насилия.

В настоящее время подозреваемый включен в санкционный список ЕС за распространение антиукраинской пропаганды.

Ранее мы писали, что в Одессе мужчину за пророссийские посты обязали читать исторические книги. Соответствующий приговор вынес Приморский суд Одессы.

Также сообщалось, что в оккупированном Мариуполе бывшие педагоги Мариупольского государственного университета перешли на сторону врага и получили должности "ректора" и "декана".

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