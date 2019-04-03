Директор реабілітаційного центру для учасників АТО постав перед судом

Керівник реабілітаційного центру, розташованого в Одеській області, постав перед судом за обвинуваченням у розкраданні коштів, які були виділені на психологічну допомогу учасникам АТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

За словами речника Генпрокуратури, мова йде про суму 5,6 млн гривень.

"В рамках державної програми з надання допомоги учасникам антитерористичної операції майже 1300 ветеранів та бійців АТО повинні були пройти курс психологічної реабілітації у згаданому закладі", - повідомив Лисенко.

У свою чергу керівник центру відзвітував державні органи про виконання програми, не надавши при цьому військовим ніяких послуг.

Нагадаємо, в кінці жовтня 2018 року Київською місцевою прокуратурою №7 звинувачують у розкраданні понад 5,6 млн гривень, виділених на психологічну реабілітацію ветеранів та воїнів АТО одного з керівників реабілітаційного центру, розташованого на території Одеської області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ завершило розслідування щодо колишнього начальника управління капітального будівництва однієї з ОДА в Західному регіоні, що причетна до розкрадання 2 млн гривень, виділених на облаштування бліндажів в зоні ООС.