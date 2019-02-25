До суду передали справу причетною до розкрадання 2 млн гривень, виділених для військових

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Кошти виділялися на облаштування бліндажів на Донбасі

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування щодо екс-начальниці управління капітального будівництва однієї з ОДА в Західному регіоні, яка причетна до розкрадання 2 млн гривень, виділених на облаштування бліндажів в зоні ООС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАБУ.

Повідомляється, що чиновниця обвинувачується у зловживанні владою або службовим становищем. За версією слідства, вона внесла зміни в проектно-кошторисну документацію щодо будівництва опорних пунктів (бліндажів) в зоні АТО в Донецькій області. В результаті підрядники побудували взводні опорні пункти з матеріалів не придатних для цього типу споруд.

Також повідомляється, що її дії завдали збитків на загальну суму понад 2 млн гривень. Розслідування даних фактів було розпочато детективами НАБУ в листопаді 2017 після передачі справи з військової прокуратури.

Нагадаємо, у вересні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко розпорядився перевірити використання коштів на будівництво опорного пункту на Донбасі. Зокрема, в ході візиту до розташування 128 гірсько-піхотної бригади він розкритикував стан фортифікаційних споруд.