Директору реабілітаційного центру для учасників АТО оголосили про підозру

Ілюстративне фото (dsvv.gov.ua)

Керівник закладу заволодів державними коштами на суму понад 5,6 млн гривень

Київською місцевою прокуратурою номер 7 викрито у розкраданні понад 5,6 млн гривень, виділених на психологічну реабілітацію ветеранів та воїнів АТО одного з керівників реабілітаційного центру, розташованого на території Одеської області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури міста Києва.

У прокуратурі повідомляють, що майже 1300 ветеранів та бійців АТО, які мали пройти курс психологічної реабілітації, не отримали відповідних послуг від реабілітаційного центру. Разом з тим керівник закладу надав неправдиві відомості про виконання програми та заволодів державними коштами на суму понад 5,6 млн гривень.

"Наразі керівнику центру оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (заволодіння шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Зважаючи на те, що вказаний фігурант одночасно є депутатом однієї із селищних рад підозру йому підписав прокурор міста Києва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше про підозру оголосили ще одному директору реабілітаційного центру для учасників АТО. Київською місцевою прокуратурою викрито директора товариства "Віасан", яка привласнила півмільйона гривень бюджетних коштів.