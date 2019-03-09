Директор з комунікацій Білого дому Шайн пішов у відставку

Білл Шайн пішов у відставку
Билл Шайн, бывший руководитель Fox News, директор по коммуникациям Белого дома, ушел в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
"Билл Шайн проделал выдающуюся работу, работая на меня и администрацию", - сказал Дональд Трамп в своем заявлении.
Сообщается, что в Белом доме стремились представить отставку Шайна дружественно и выступили с заявлением от имени президента и других чиновников Белого дома.
"Мы будем скучать по нему в Белом доме, но с нетерпением ждем совместной работы над президентской кампанией 2020 года, в которой он будет полностью вовлечен. Спасибо Биллу и его замечательной семье! ", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, в Белом доме не сообщили, кто заменит Шайна.
Напомним, ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что арест бывшего советника американского лидера Дональда Трампа Роджера Стоуна никак не связан с президентом США.
Кроме того, Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует российское вмешательство в выборы в США 2016 года, предъявил обвинения политическому консультанту Роджеру Стоуну, который сотрудничал с президентской кампанией Дональда Трампа.