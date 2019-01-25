ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Білий дім прокоментував арешт колишнього радника Трампа

Новини » Політика    25.01.2019 - 19:28
Білий дім прокоментував арешт колишнього радника Трампа
Фото: Сара Сандерс (YouTube/US News Today)

У Білому домі сказали, що це пов'язано виключно з "цією конкретною людиною"

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що арешт колишнього радника американського лідера Дональда Трампа Роджера Стоуна ніяк не пов'язаний з президентом США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це ніяк не пов'язано з президентом і, звичайно, ніяк не пов'язано з Білим домом", - сказала вона.

Сандерс зазначила, що це пов'язано виключно з "цією конкретною людиною".

Нагадаємо, Спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання у вибори в США 2016 року, пред'явив звинувачення політичному консультанту Роджеру Стоуну, який співпрацював з президентською кампанією Дональда Трампа.

Зазначено, що Стоун неодноразово давав неправдиві свідчення Конгресу США з приводу своїх контактів з WikiLeaks, яка влітку 2016 року публікувала документи національного комітету Демократичної партії США, які, як вважають слідчі, вкрали співробітники російського ГРУ.

Повідомляється, що Стоун також намагався схилити іншого свідка до дачі неправдивих свідчень з цього приводу. Крім того, за даними CNN, ФБР прийшов до дому Стоуна в шість ранку, і правоохоронці затримали екс-радника глави США.

Екс-радника Трампа затримали у справі про втручання РФ у вибори США Екс-адвокат Трампа отримав з сенатського комітету повістку на слухання
Новини України Сполучені Штати АмерикиарештБілий дімДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся