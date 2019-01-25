Білий дім прокоментував арешт колишнього радника Трампа

Фото: Сара Сандерс (YouTube/US News Today)

У Білому домі сказали, що це пов'язано виключно з "цією конкретною людиною"

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що арешт колишнього радника американського лідера Дональда Трампа Роджера Стоуна ніяк не пов'язаний з президентом США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це ніяк не пов'язано з президентом і, звичайно, ніяк не пов'язано з Білим домом", - сказала вона.

Сандерс зазначила, що це пов'язано виключно з "цією конкретною людиною".

Нагадаємо, Спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання у вибори в США 2016 року, пред'явив звинувачення політичному консультанту Роджеру Стоуну, який співпрацював з президентською кампанією Дональда Трампа.

Зазначено, що Стоун неодноразово давав неправдиві свідчення Конгресу США з приводу своїх контактів з WikiLeaks, яка влітку 2016 року публікувала документи національного комітету Демократичної партії США, які, як вважають слідчі, вкрали співробітники російського ГРУ.

Повідомляється, що Стоун також намагався схилити іншого свідка до дачі неправдивих свідчень з цього приводу. Крім того, за даними CNN, ФБР прийшов до дому Стоуна в шість ранку, і правоохоронці затримали екс-радника глави США.