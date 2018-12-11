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Щонайменше 16 людей з оточення Трампа контактували з РФ, - CNN

Новини » Політика    11.12.2018 - 08:28
Щонайменше 16 людей з оточення Трампа контактували з РФ, - CNN
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Соратники Трампа проводили особисті зустрічі і обмінювалися повідомленнями з росіянами

З матеріалів судів, публічних заяв і з повідомлень у ЗМІ стало відомо, що щонайменше 16 осіб з оточення президента США Дональда Трампа мали контакти з росіянами під час передвиборної кампанії і передачі влади в 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що соратники Трампа особисто проводили зустріч з росіянами, зідзвонювалися і переписувалися по електронній пошті і sms-повідомленнями, а також влаштовували відеоконференції.

Серед осіб, які входили в оточення Трампа і виходили на зв'язок з громадянами РФ, був колишній глава передвиборного штабу Трампа Пол Манафорт, його діловий партнер і представник штабу Рік Гейтс, а також екс-радник з держбезпеки Майкл Флінн і колишній політичний радник Джордж Пападопулос.

Також в цьому списку присутні діти Трампа: Дональд Трамп-молодший, Іванка Трамп й зять Трампа-старшого Джаред Кушнер з його помічником Аві Берковіц.

Ще згадуються екс-радники Картер Пейдж і Роджер Стоун, екс-генпрокурор Джеф Сешнс, член передвиборчої команди Джеффі Гордон, колишній консультант Трампа Майкл Капуто, засновник приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс і бізнес-партнер Трампа Фелікс Сатер.

Вказується, що Манафорт, Кушнер і Трамп-молодший у червні 2016 року проводили зустріч в Trump tower з групою росіян, які, як стверджується, мали компромат на конкурента Трампа на виборах - Хілларі Клінтон.

Також Гейтс і Манафорт проводили зустрічі з Костянтином Килимником, який, за судовим протоколами, є підозрюваним у зв’язках з розвідкою РФ.

У той же час Сешнс, Пейдж, Флінн і Берковіц кілька разів проводили зустрічі з займаючим у 2016 році посаду посла РФ в США Сергієм Кисляком. Ще Стоун проводив зустріч з неназваним росіянином у травні 2016 року, який йому пропонував компромат на Клінтон за 2 млн доларів. Саму зустріч допомагав організувати Капуто.

Нагадаємо, Мюллер підтвердив контакти 14 наближених до Трампу осіб з росіянами. Дехто пропонував допомогти кампанії і бізнесу Трампу в сфері нерухомості, дехто пропонував "бруд" на його супротивника від демократів.

 

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