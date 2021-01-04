ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Директор КМІС розповів, які теми найбільше об'єднують і роз'єднують українців

Київ, Понеділок 04 січня 2021 13:10
Директор КМІС розповів, які теми найбільше об'єднують і роз'єднують українців
Фото: Володимир Паніотто (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Лера Полищук

Останнім часом українців об'єднує ставлення до Росії через те, що є загальний ворог. Проте для більшості українців війна створила дуже багато проблем і незручностей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

"Є невелика частина людей (13%), яка підтримує не тільки поліпшення відносин з Росією, але і її керівництво, але інших спільний ворог об'єднує", - зазначив він.

За його словами, українців також об'єднує певний антиавторитаризм.

"Це скептичне ставлення до царів, гетьманів. Зрештою, це суттєво відрізняє нас від Росії. Українці не мають таких орієнтацій, як росіяни - бути великою нацією, наддержавою, втручатися в життя інших країн і впливати на всі світові процеси. Наприклад, в Росії позитивне ставлення до Сталіна у 52% населення. В Україні - у 16%, хоча і це теж дуже багато, на мою думку. Раніше ця різниця не була такою великою", - додав соціолог.

Паніотто зазначив, що для українців проблема мови ніколи не була на першому місці.

"Вона завжди на одній з останніх позицій. Крім того, люди не бачать у цьому проблеми, поки, наприклад, до них не змінюється ставлення через мову. Вона як повітря: люди дихають ним і тільки коли його не вистачає, коли відбувається забруднення, вони починають усвідомлювати, що це проблема", - резюмував він.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ щодо врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук допускає, що українська сторона може погодитися на широке застосування російської мови на Донбасі після його деокупації.

Також раніше мовний омбудсмен зажадав скасувати регіональні мови на місцях.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство УкраїнаКМИСсоциология

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся