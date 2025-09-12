RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Директор ФБР лично отправился в Юту, чтобы контролировать поиски убийцы Чарли Кирка

Фото: директор ФБР Каш Патель (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Директор ФБР Каш Патель и его главный заместитель отправились в Юту, чтобы лично и непосредственно контролировать поиски убийцы праворадикального активиста Чарли Кирка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Стрелок остается на свободе уже более 24 часов после убийства.

Ранее власти обратились к общественности с просьбой помочь в расследовании, опубликовав два изображения "лица, представляющего интерес".

Издание предполагает, что такое решение свидетельствует о невозможности силовиков идентифицировать личность с помощью технологий распознавания лиц или других средств.

Обнародованные ФБР в соцсетях нечеткие изображения, демонстрируют мужчину в черной рубашке, бейсболке и темных солнцезащитных очках. Федералы нашли винтовку с ручным затвором, использованную во время нападения, а также отпечатки предплечья, ладони и ботинка преступника.

Следователи смогли проследить движения стрелка, когда он поднимался на крышу здания кампуса. ФБР предложило вознаграждение до 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет арестовать убийцу и получило от граждан более 200 наводок.

Сначала ФБР и полиция Юты планировали провести брифинг с обновленной информацией в четверг днем, но отложили его из-за "быстрого развития событий в деле".

Сообщается, что человек, которого разыскивают, "хорошо вписался" в толпу, поскольку выглядела "как человек студенческого возраста".

По данным следствия, он прибыл в кампус незадолго до полудня и по лестнице поднялся на крышу университетского здания, откуда открывался вид на место запланированного выступления Кирка.

После стрельбы мужчина спрыгнул с крыши и скрылся в соседнем районе.

Напомним, праворадикальный активист и публицист Чарли Кирка был убит 10 сентября на территории Университета долины Юта во время его участия в дебатах.

Правоохранители задержали двух подозреваемых, однако их вину не доказали и отпустили.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на стрелка объявлена настоящая охота.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиФБР