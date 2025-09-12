Директор ФБР лично отправился в Юту, чтобы контролировать поиски убийцы Чарли Кирка

Стрелок остается на свободе уже более 24 часов после убийства.

Ранее власти обратились к общественности с просьбой помочь в расследовании, опубликовав два изображения "лица, представляющего интерес".

Издание предполагает, что такое решение свидетельствует о невозможности силовиков идентифицировать личность с помощью технологий распознавания лиц или других средств.

Обнародованные ФБР в соцсетях нечеткие изображения, демонстрируют мужчину в черной рубашке, бейсболке и темных солнцезащитных очках. Федералы нашли винтовку с ручным затвором, использованную во время нападения, а также отпечатки предплечья, ладони и ботинка преступника.

Следователи смогли проследить движения стрелка, когда он поднимался на крышу здания кампуса. ФБР предложило вознаграждение до 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет арестовать убийцу и получило от граждан более 200 наводок.

Сначала ФБР и полиция Юты планировали провести брифинг с обновленной информацией в четверг днем, но отложили его из-за "быстрого развития событий в деле".

Сообщается, что человек, которого разыскивают, "хорошо вписался" в толпу, поскольку выглядела "как человек студенческого возраста".

По данным следствия, он прибыл в кампус незадолго до полудня и по лестнице поднялся на крышу университетского здания, откуда открывался вид на место запланированного выступления Кирка.

После стрельбы мужчина спрыгнул с крыши и скрылся в соседнем районе.