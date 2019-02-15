Дипломати ЄС узгодили санкції проти РФ у відповідь на затримання українських моряків

Санкції повинні бути офіційно оформлені в найближчі тижні

Дипломаты Европейского союза согласовали санкции против России в связи с задержанием спецслужбами России украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Дипломаты ЕС согласовали санкции против России в связи с инцидентом в Азовском море. Запрет на выдачу виз и замораживание активов примерно восьми человек, связанных с задержанием 24 украинских моряков, должны быть официально оформлены в ближайшие недели", - сообщил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сенате США подготовили проект санкций против России в ответ на вмешательство в выборы в других странах, а также в связи с агрессией в Украине. Новые ограничения могут затронуть банки, энергетические компании и суверенный долг. Кроме того, американские сенаторы рассчитывают ввести санкции против российских газовых проектов за рубежом.

До этого стало известно, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на захват украинских моряков.

Добавим, Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову. Украина в резолюции ПАСЕ требует освобождения моряков и политзаключенных РФ. Также в документе осуждается строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины; обыски украинских судов в Азовском море.