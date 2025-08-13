Дипломатический скандал между Китаем и Чехией: Пекин возмущен встречей Павела с Далай-ламой
Китай прекратил все контакты с президентом Чехии Петром Павелом из-за его встречи с Далай-ламой в Индии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK.
Так, 12 августа представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь на официальном брифинге заявил, что Китай прекращает любое взаимодействие с президентом Чехии Петром Павелом из-за его встречи с 14-м Далай-ламой в Индии.
По словам Цзяня, визит Павела к духовному лидеру Тибета, который находится в изгнании в Индии, является провокацией и серьезным нарушением политических обязательств Чехии перед Китаем. Китайский дипломат подчеркнул, что такие действия вредят суверенитету и территориальной целостности КНР.
В связи с этим Пекин выразил серьезные протесты чешской стороне и заявил о прекращении любых контактов с президентом Чехии.
В свою очередь, канцелярия президента Чехии сообщила, что встреча была строго частной и не имела официального характера.
Напомним, что в 1959 году после неудачного восстания в Тибете Далай-лама бежал и нашел убежище в Индии, где основал правительство в изгнании. Китай не признает это правительство и считает Далай-ламу сепаратистом.
Сам Далай-лама подчеркивает, что его цель - добиться большей автономии для Тибета и сохранить тибетскую культуру и религию, несмотря на усилия Китая снизить значение тибетского вопроса в своей внешней политике.
Отметим, что этот инцидент стал очередным этапом эскалации дипломатических напряжений между Китаем и Чехией. Ранее, в январе 2023 года, Пекин выразил недовольство из-за телефонного разговора Павела с президентом Тайваня Цай Инвэнь.
Эти события свидетельствуют о растущей напряженности в отношениях между двумя странами, в частности из-за вопросов, связанных с Тайванем и Тибетом.
Позиция Китая относительно войны в Украине
Китай официально заявляет о нейтральной позиции в войне России против Украины, однако продолжает активно сотрудничать с Москвой. При этом некоторые китайские компании поставляют в РФ товары двойного назначения, способные использоваться в производстве оружия.
Например, ранее издание The Economist заявило, что Китай стал главным поставщиком для военной машины России. Предполагается, что Пекин мог передать Москве летальное оружие.
А издание Reuters писало, китайские боевые двигатели скрыто переправляют в Россию под видом "промышленных холодильных установок", чтобы обойти западные санкции.