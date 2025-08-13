Дипломатический скандал между Китаем и Чехией: Пекин возмущен встречей Павела с Далай-ламой

Китай прекратил все контакты с президентом Чехии Петром Павелом из-за его встречи с Далай-ламой в Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK .

Так, 12 августа представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь на официальном брифинге заявил, что Китай прекращает любое взаимодействие с президентом Чехии Петром Павелом из-за его встречи с 14-м Далай-ламой в Индии.

По словам Цзяня, визит Павела к духовному лидеру Тибета, который находится в изгнании в Индии, является провокацией и серьезным нарушением политических обязательств Чехии перед Китаем. Китайский дипломат подчеркнул, что такие действия вредят суверенитету и территориальной целостности КНР.

В связи с этим Пекин выразил серьезные протесты чешской стороне и заявил о прекращении любых контактов с президентом Чехии.

В свою очередь, канцелярия президента Чехии сообщила, что встреча была строго частной и не имела официального характера.

Напомним, что в 1959 году после неудачного восстания в Тибете Далай-лама бежал и нашел убежище в Индии, где основал правительство в изгнании. Китай не признает это правительство и считает Далай-ламу сепаратистом.

Сам Далай-лама подчеркивает, что его цель - добиться большей автономии для Тибета и сохранить тибетскую культуру и религию, несмотря на усилия Китая снизить значение тибетского вопроса в своей внешней политике.

Отметим, что этот инцидент стал очередным этапом эскалации дипломатических напряжений между Китаем и Чехией. Ранее, в январе 2023 года, Пекин выразил недовольство из-за телефонного разговора Павела с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

Эти события свидетельствуют о растущей напряженности в отношениях между двумя странами, в частности из-за вопросов, связанных с Тайванем и Тибетом.