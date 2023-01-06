В Мексике задержание наркобарона вызвало беспорядки: подбиты вертолеты и самолет

Наркобарон Овидио Гусман Лопес задержан в Мексике. Это привело к столкновениям на улицах, гибели и ранении людей, 250 автомобилей были угнаны. Во время задержания были подбиты два вертолета и самолет.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Formula .

Минобороны Мексики подтвердило задержание Гусмана Лопеса в городе Кульякане в штате Синалоа поздно вечером 5 января. Наркобарон был доставлен в Мехико самолетом Военно-воздушных сил, его поместили в тюрьму строгого режима.

После задержания на улицах города начались перестрелки, некоторые улицы были заблокированы горящими автомобилями. Региональные власти рекомендовали жителям не покидать дома и отменили занятия в школах и университетах.

Глава регионального управления общественной безопасности Кристобаль Кастаньеда сообщил в Twitter, что во время задержания пострадали не меньше семи сотрудников правоохранительных органов.

Губернатор Рубен Роча Мойя сообщил, что во время столкновений полиции и армии с боевиками погибли 10 человек, ранения получили не меньше 29 человек.

Два вертолета были повреждены попаданием из крупнокалиберного оружия, установленного на бронированных автомобилях охранников наркобарона. При посадке в аэропорту Кульякана был подбит турбовинтовый самолет.

Задержание произошло в преддверии встречи лидеров Канады, Мексики и США в Мехико. Она запланирована на 10 января. Вместе с тем МИД Мексики утверждает, что страна не планирует ускоренную экстрадицию наркобарона США.

Ранее неизвестные напали на тюрьму №3 в Сьюдад-Хуаресе в мексиканском штате Чиуауа. В результате погибли 14 человек.

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