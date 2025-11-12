Дипломатический скандал: Кремль безосновательно ограничил въезд 30 японцам

Япония назвала "абсолютно неприемлемым" решение России запретить въезд еще 30 своим гражданам после введения санкций против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министерство иностранных дел России во вторник, 11 ноября, объявило о бессрочном запрете на въезд еще 30 гражданам Японии. Этот шаг стал ответом Москвы на санкции Японии, введенные из-за почти четырехлетней войны России в Украине.

Среди лиц, против которых введен запрет, - представитель Министерства иностранных дел Японии Тосихиро Китамура, а также ученые: доцент Токийского университета Ю Коизуми, профессор Университета Хоккайдо Акихиро Ивашита, профессор Университета Кейо Йоко Хиросэ и приглашенный профессор Такушоку Кенро Нагоси.

Кроме того, среди новых "целей" оказались представители СМИ, включая старших журналистов ведущих национальных изданий, таких как бизнес-дневник Nikkei, а также бывшие корреспонденты в Москве.

Также в список попал Такаши Хирано, редактор украинского национального агентства новостей Ukrinform.

Кстати, это первое решение России о запрете въезда японцам со времени вступления в должность премьер-министра Японии Санаэ Такаичи в прошлом месяце.

Предыдущее подобное решение Москва принимала в марте этого года.

Главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара осудил "жалкие" действия России и подчеркнул, что межличностные обмены между странами остаются важными. По его словам, в Кремле пытаются переложить вину за вторжение в Украину на других.