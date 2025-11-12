ua en ru
Дипломатичний скандал: Кремль безпідставно обмежив в’їзд 30 японцям

Росія, Середа 12 листопада 2025 07:21
Дипломатичний скандал: Кремль безпідставно обмежив в'їзд 30 японцям
Автор: Оксана Гапончук

Японія назвала "абсолютно неприйнятним" рішення Росії заборонити в’їзд ще 30 своїм громадянам після введення санкцій проти Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство закордонних справ Росії у вівторок, 11 листопада, оголосило про безстрокову заборону на в’їзд ще 30 громадянам Японії. Цей крок став відповіддю Москви на санкції Японії, запроваджені через майже чотирирічну війну Росії в Україні.

Серед осіб, проти яких запроваджено заборону, - речник Міністерства закордонних справ Японії Тосіхіро Кітамура, а також науковці: доцент Токійського університету Ю Коїзуми, професор Університету Хоккайдо Акіхіро Івашіта, професор Університету Кейо Йоко Хіросе та запрошений професор Такушоку Кенро Нагосі.

Крім того, серед нових "цілей" опинилися представники ЗМІ, включаючи старших журналістів провідних національних видань, таких як бізнес-щоденник Nikkei, а також колишні кореспонденти у Москві.

Також до списку потрапив Такаші Хірано, редактор української національної агенції новин Ukrinform.

До речі, це перше рішення Росії про заборону в’їзду японцям з часу вступу на посаду прем’єр-міністра Японії Санае Такаїчі минулого місяця.

Попереднє подібне рішення Москва приймала у березні цього року.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара засудив "жалюгідні" дії Росії та підкреслив, що міжособистісні обміни між країнами залишаються важливими. За його словами, в Кремлі намагаються перекласти провину за вторгнення в Україну на інших.

Японія купує нафту та газ з РФ

Разом з тим, попри політичну напруженість, Японія продовжує імпортувати енергоресурси з далекосхідного російського острова Сахалін. І це попри те, що Сполучені Штати звернулись до союзників з проханням розірвати економічні зв’язки для тиску на Москву.

Раніше Токіо запровадило додаткові санкції проти російських компаній, фізичних осіб та організацій, одночасно пом’якшивши обмеження на імпорт російської морської сирої нафти.

РФ захопила три населені пункти в Запорізькій області, тривають жорсткі бої, - Сирський
РФ захопила три населені пункти в Запорізькій області, тривають жорсткі бої, - Сирський
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа