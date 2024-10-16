Дипломатический конфликт Индии с Канадой может повлиять на мировые амбиции Моди
Эксперты утверждают, что противостояние между Индией и Канадой из-за убийства сикхского активиста может повлиять на амбиции Индии, пытающейся позиционировать себя как восходящую мировую державу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Майкл Кугельман из американского аналитического центра Wilson Center заявил, что резкая реакция Индии отчасти объясняется тем, насколько публично Канада выдвинула свои обвинения.
"Нью-Дели крайне чувствителен к любой внешней критике своей политики. И все же Канада критикует не только индийскую политику. Ее правительство на самом высоком уровне публично высказывает некоторые из самых серьезных обвинений, которые может выдвинуть другое правительство", — сказал он.
Старший аналитик Международной кризисной группы Парвин Донти заявил, что растущий раскол между Индией и Канадой также "окажет влияние на растущее стратегическое взаимопонимание между США и западными демократиями", которые стремятся привлечь Нью-Дели в качестве противовеса Пекину.
"Канадские обвинения против Индии идут вразрез с тем, что Нью-Дели пользуется благоприятной внешней средой. Это станет камнем преткновения для великодержавных амбиций Индии", — сказал Донти.
В понедельник Канада обвинила правительство Индии в причастности к убийству и вымогательству, направленных на то, чтобы заставить замолчать критиков Индии, проживающих в Канаде. Конфликт начался в прошлом году с убийства сикхского активиста.
Кем был лидер канадских сикхов
Хардип Сингх Ниджар был лидером сикхских сепаратистов, публично выступавший за Халистан – создание независимого государства сикхов в регионе Пенджаб в Индии.
В 1970-х годах сикхи начали сепаратистское восстание в Индии, в котором погибли тысячи человек, прежде чем оно было подавлено в следующем десятилетии. С тех пор движение в большинстве своем ограничивается странами с большим числом проживающих там сикхов.
Ранее Индия описывала Ниджара как террориста, руководившего воинственной сепаратистской группировкой. Его сторонники считают обвинения необоснованными. Ниджар, как сообщается, получал угрозы из-за своей активности.
Люди из его ближайшего круга общения говорят, что перед смертью канадские спецслужбы предупреждали мужчину о том, что он находится в "расстрельном списке", и что существует угроза его жизни.
В начале мая трех граждан Индии арестовали по обвинению в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде, что повлекло за собой большой дипломатический конфликт между двумя странами.
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