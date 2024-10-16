Дипломатический конфликт Индии с Канадой может повлиять на мировые амбиции Моди

Эксперты утверждают, что противостояние между Индией и Канадой из-за убийства сикхского активиста может повлиять на амбиции Индии, пытающейся позиционировать себя как восходящую мировую державу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Майкл Кугельман из американского аналитического центра Wilson Center заявил, что резкая реакция Индии отчасти объясняется тем, насколько публично Канада выдвинула свои обвинения. "Нью-Дели крайне чувствителен к любой внешней критике своей политики. И все же Канада критикует не только индийскую политику. Ее правительство на самом высоком уровне публично высказывает некоторые из самых серьезных обвинений, которые может выдвинуть другое правительство", — сказал он. Старший аналитик Международной кризисной группы Парвин Донти заявил, что растущий раскол между Индией и Канадой также "окажет влияние на растущее стратегическое взаимопонимание между США и западными демократиями", которые стремятся привлечь Нью-Дели в качестве противовеса Пекину. "Канадские обвинения против Индии идут вразрез с тем, что Нью-Дели пользуется благоприятной внешней средой. Это станет камнем преткновения для великодержавных амбиций Индии", — сказал Донти.